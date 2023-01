Tesla fait face à une enquête du ministère de la Justice sur la technologie de conduite autonome

Le ministère américain de la Justice recherche des informations sur les technologies de pilotage automatique et de conduite autonome complète, ou FSD, de Tesla, a confirmé mardi le constructeur automobile. Dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange CommissionTesla a déclaré avoir “reçu des demandes du DOJ pour des documents liés aux systèmes de véhicule Autopilot et FSD de Tesla”.

“À notre connaissance, aucune agence gouvernementale dans aucune enquête en cours n’a conclu qu’un acte répréhensible s’était produit”, a déclaré Tesla dans le dossier, qui était antérieur. signalé par Axios.

En octobre, Reuters signalé que le DOJ avait lancé une enquête criminelle dans Tesla en 2021, affirmant que l’enquête se concentre sur le logiciel d’assistance à la conduite Autopilot du constructeur de voitures électriques, après plus d’une douzaine d’accidents de Tesla, certains mortelss’est produit.

Malgré son nom, le logiciel Full Self-Driving de Tesla n’est pas un système de conduite entièrement autonome. Il s’agit d’une gamme d’aides à la conduite avancées telles que le fonctionnement mains libres, qui nécessite toujours qu’un conducteur reste attentif et prêt à prendre en charge le véhicule si nécessaire. Depuis septembre 2022, FSD est un module complémentaire de 15 000 $ en plus du coût du véhicule.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter. Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais le constructeur automobile n’opère plus de service de relations publiques, qui répondrait généralement à de telles demandes.