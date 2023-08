Tesla fait face à une enquête de la NHTSA sur la perte de contrôle de la direction des modèles 3 et Y

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une nouvelle enquête sur Tesla plus de problèmes de commande de direction et de perte de direction assistée dans la berline modèle 3 2023 et les véhicules utilitaires multisegments modèle Y.

Le régulateur fédéral de la sécurité des véhicules a déclaré dans un avis publié sur le site Web de l’agence qu’il avait reçu une douzaine de plaintes de conducteurs ayant rencontré des problèmes de direction dans leur Tesla, dont un qui a déclaré que cela avait causé un accident. La sonde, que la NHTSA a qualifiée d' »évaluation préliminaire », pourrait affecter jusqu’à 280 000 véhicules aux États-Unis.

Le modèle Y est devenu la voiture la plus vendue au monde au premier trimestre 2023, dépassant la Toyota Corolla et d’autres. Le modèle 3 de Tesla est le véhicule d’entrée de gamme de l’entreprise et la voiture électrique la plus abordable qu’elle propose.

En 2021, le PDG de Tesla, Elon Musk dit aux investisseurs que l’entreprise était capable de réécrire des logiciels afin de passer d’un type de puce à un autre, en cas de besoin, pour faire face aux pénuries de semi-conducteurs. Environ un an plus tard, Tesla a volontairement rappelé certains de ses véhicules Model S et Model X en raison de problèmes de direction assistée causés par une mise à jour logicielle défectueuse, résolvant finalement le problème avec une autre mise à jour logicielle.

En règle générale, une enquête NHTSA amènera un constructeur automobile à enquêter sur d’éventuels défauts de fabrication ou de conception et à effectuer un rappel volontaire. L’agence demande aux conducteurs de soumettre des plaintes par téléphone ou en ligne et utilise ces plaintes avec d’autres données pour déterminer quand des enquêtes sont nécessaires.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les actions du constructeur de véhicules électriques s’échangeaient d’environ 1,7 % mardi matin.