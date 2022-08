Tesla fait face à une campagne de pression de la part d’investisseurs activistes.

“Personne ne doute des réalisations historiques sismiques de Tesla et Musk”, a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Tesla est largement reconnu pour avoir été le pionnier du marché des voitures électriques et avoir mis l’industrie automobile sur la bonne voie pour réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. Mais l’entreprise a été accusée de discrimination raciale dans son usine californienne, de lutte contre les syndicats et d’avoir un conseil d’administration rempli de personnes proches de M. Musk. En mai, l’indice S&P 500 ESG a retiré Tesla d’une liste d’entreprises qui respectent certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Les investisseurs de Tesla voteront jeudi sur plusieurs propositions d’investisseurs activistes qui cherchent à faire pression sur l’entreprise et son directeur général, Elon Musk, pour changer la façon dont ils traitent les travailleurs, ajouter des voix plus indépendantes au conseil d’administration du constructeur automobile et divulguer davantage sur la façon dont il fait pression sur le gouvernement. fonctionnaires.

Mais il a déclaré que les investisseurs s’inquiétaient de l’offre avortée de M. Musk sur Twitter, de la concurrence croissante sur le marché des véhicules électriques et des problèmes de production chez Tesla. “Musk a eu un tour de tapis magique, mais vous commencez à voir une certaine frustration parmi les investisseurs”, a déclaré M. Ives.

Ces dernières années, les actionnaires activistes se sont efforcés de changer le comportement de Tesla et d’autres entreprises, dans certains cas avec le soutien de grands investisseurs comme BlackRock et Vanguard. Mais ce mouvement a provoqué une réaction violente de la part des législateurs conservateurs et de certains dirigeants d’entreprise. M. Musk en mai a appelé ESG “une arnaque scandaleuse.”

Des groupes d’investisseurs activistes ont soumis huit propositions non contraignantes qui seront votées lors de l’assemblée annuelle de Tesla jeudi après-midi à l’usine de la société à Austin, au Texas. L’année dernière, il y avait cinq propositions de ce genre.

La direction de Tesla s’oppose aux huit résolutions. Une proposition du conseil d’administration d’un fractionnement d’actions de 3 pour 1 devrait recueillir un large soutien de la part des actionnaires et facilitera l’achat des actions de Tesla, qui se négocient actuellement à plus de 900 dollars, pour les particuliers et les employés.

Les résolutions des actionnaires incluent une mesure qui demanderait à Tesla de divulguer plus d’informations sur la conformité de son lobbying gouvernemental avec les efforts visant à limiter le changement climatique. “Tesla est un retardataire notable en matière de divulgation environnementale, sociale et liée à la gouvernance”, a déclaré la résolution, qui a été soumise par la Fondation Nathan Cummings et le Green Century Equity Fund.