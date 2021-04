Lundi, la National Highway Traffic Safety Administration a déclaré qu’elle avait «immédiatement» lancé une autre enquête sur Tesla à la suite d’un accident mortel à Spring, au Texas, ce week-end.

Deux hommes sont morts dans l’accident samedi soir, et apparemment, personne n’était au volant, selon plusieurs entretiens avec la police locale.

Le véhicule électrique, une Tesla 2019 Model S, s’est écrasé dans un arbre et a pris feu. Une personne a été retrouvée sur le siège du passager avant et une autre sur le siège du passager arrière du véhicule.

Une autre agence fédérale, le National Transportation Safety Board, a déclaré qu’elle enverrait également deux enquêteurs au Texas et concentrerait leur analyse sur le fonctionnement du véhicule et l’incendie post-crash.

La police et les autorités fédérales chargées de la sécurité des véhicules n’ont pas terminé leurs enquêtes approfondies. Un rapport préliminaire n’est pas concluant et des questions subsistent quant à savoir si les systèmes avancés d’assistance à la conduite de Tesla ont été activés avant ou pendant l’accident.

Les systèmes de la société sont commercialisés sous les marques Autopilot, Full Self-Driving ou Full Self-Driving beta. Tesla inclut la norme de pilote automatique dans tous ses véhicules plus récents. Et il vend la conduite autonome complète pour 10000 $ avec une option d’abonnement en préparation.

Le pilote automatique et la technologie de conduite automatique complète (ou FSD) ne rendent pas les véhicules Tesla sûrs pour une utilisation sans conducteur au volant. Certains clients qui achètent l’option FSD ont également accès à une version « bêta » pour essayer les dernières fonctionnalités ajoutées au système sur la voie publique avant que tous les bogues ne soient résolus.

La société indique dans ses manuels d’utilisation que les conducteurs doivent utiliser le pilote automatique et le FSD uniquement avec une «supervision active».

Dans le même temps, le PDG Elon Musk vante ces systèmes comme sûrs et en constante amélioration sur Twitter, où il compte 50 millions d’abonnés, et dans les apparitions dans les médias.

Sur un épisode du populaire podcast Joe Rogan Experience en février, Musk et Rogan ont discuté de la façon dont les conducteurs de Tesla pouvaient jouer aux échecs sur les écrans tactiles de leurs voitures tout en conduisant, même s’ils ne le devraient pas. (Ils doivent appuyer sur un bouton indiquant qu’ils sont le passager.)

Dans ce même épisode, Musk a également déclaré: « Je pense que le pilote automatique devient assez bon pour que vous n’ayez pas besoin de conduire la plupart du temps à moins que vous ne le vouliez vraiment. »

Le grand espoir pour les systèmes de conduite autonomes et automatisés en développement aujourd’hui est que – comme les ceintures de sécurité, le freinage d’urgence automatisé, les airbags et d’autres technologies qui sont devenues la norme – ils éviteront les accidents ou en atténueront l’impact. Il y a eu 36096 décès dans des accidents de la route en 2019, selon Données NHTSA.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert environ 28 enquêtes sur des collisions de véhicules Tesla à ce jour, et environ 24 d’entre elles sont actives aujourd’hui.

Le National Transportation Safety Board, un organisme fédéral indépendant qui enquête sur les accidents pour déterminer les facteurs contributifs, a appelé la NHTSA à imposer des normes de sécurité strictes à la technologie des véhicules automatisés. Le NTSB a appelé Tesla pour ses mauvaises pratiques de sécurité, en particulier dans ses recommandations et a exprimé sa frustration face à la réticence de la NHTSA à prendre des mesures à la suite de multiples accidents mortels impliquant des véhicules Uber et Tesla.

Des accidents mortels liés au pilote automatique de Tesla ont tué Joshua Brown en Floride, Walter Huang en Californie et Jeremy Banner en Floride, en plus des deux hommes décédés au Texas. Un accident impliquant un pilote automatique a également tué le conducteur de Tesla Gao Yaning en Chine, et un accident impliquant un pilote automatique au Japon a coûté la vie à un piéton, Yoshihiro Umeda.

Voici la déclaration complète qu’un porte-parole de la NHTSA a envoyée à CNBC à propos du crash de Spring, au Texas:

« La NHTSA est au courant du tragique accident impliquant un véhicule Tesla à l’extérieur de Houston, au Texas. La NHTSA a immédiatement lancé une équipe d’enquête spéciale sur le crash pour enquêter sur l’accident. Nous collaborons activement avec les forces de l’ordre locales et Tesla pour en savoir plus sur les détails du planter et prendra les mesures appropriées lorsque nous aurons plus d’informations. «

Les actions de Tesla ont baissé de plus de 4% en fin d’après-midi lundi.