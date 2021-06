Tesla fait face à la pression alors que la concurrence des véhicules électriques s’intensifie, selon l’ancien PDG de Ford

Elon Musk a introduit les véhicules électriques dans le courant dominant avec Tesla. Maintenant, la société de véhicules électriques est aux prises avec les conséquences de sa propre innovation, a déclaré mercredi à CNBC l’ancien PDG de Ford Motor, Mark Fields.

« L’une des nombreuses choses qu’il a faites est d’avoir poussé l’industrie à prendre les véhicules électriques au sérieux », a déclaré Fields à propos de Musk, le directeur général de Tesla. « Il a une vraie concurrence maintenant, et c’est pourquoi vous voyez une partie de leur part sur certains des principaux marchés sous beaucoup de pression. »

Les actions de Tesla ont chuté pour la troisième session consécutive dans le contexte de plusieurs titres difficiles pour le constructeur automobile. L’un, en particulier, est que la société basée à San Carlos, en Californie, a perdu une partie de son emprise sur le marché des véhicules électriques en avril.

Fields a critiqué la dépendance de Tesla à la vente de crédits de carbone pour compléter ses bénéfices, suggérant que c’est le signe avant-coureur de nouveaux défis.

« Lorsque vous regardez leurs revenus cumulatifs et leurs revenus de l’année dernière, ils ont fait beaucoup plus en vendant des crédits de CO2 qu’ils n’ont fait le bénéfice total de leur entreprise et leur bénéfice net », a déclaré Fields. « Alors que ces crédits se tarissent, il va y avoir beaucoup de pression pour gagner de l’argent et de meilleures marges sur leurs véhicules. »

Selon l’analyste du Credit Suisse Dan Levy, la part de marché mondiale de Tesla était de 11% en avril, contre 29% en mars. Il a noté des pertes d’actions sur les marchés chinois, européens et américains.

Fields a attribué le changement de part de marché des véhicules électriques aux géants traditionnels de l’automobile, tels que General Motors et Ford, qui progressent dans l’espace à mesure que de nouveaux produits sont annoncés et mis en ligne.

Il a souligné que Volkswagen est désormais leader des véhicules électriques en Europe et que la Ford Mach E prend des parts dans l’US Ford, que Fields a dirigé entre 2014 et 2017, a révélé en mai son F-150 électrique en grande pompe.

Après avoir grimpé en flèche en 2020, les actions Tesla ont chuté de plus de 14% jusqu’à présent en 2021. L’action, qui se négocie davantage comme une action technologique, a clôturé en baisse de 3% mercredi à 605,12 $ par action.

Les actions des constructeurs automobiles traditionnels, prenant la forme d’actions cycliques, sont en hausse à deux chiffres cette année et ont dépassé le marché jusqu’à mercredi.

Les actions de Ford ont enregistré certains des gains les plus importants, rassemblant près de 69% cette année à 14,91 $ à la clôture mercredi.