Tesla expérimente l’impression 3D de ses carrosseries

Dans ses gigafactories et ateliers, Tesla pourrait être discretoui pionnier d’un révolution dans le fabrication de voitures électriques processus.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Elon Musk, PDG de Tesla, a toujours été fan de production « sans boîte »: créer de grandes sous-unités d’une voiture, puis assembler les modules. La société de véhicules électriques était « gigacasting » quelques grandes parties—en utilisant des presses à ultra haute pression pour les mouler pièces-au lieu de centaines de petits bien avant constructeurs automobiles rivaux j’ai commencé à y penser. Maintenant Tesla repousse les limites encore plus loin en testant des presses encore plus grandes pour lancer virtuellement le corps entier d’un voiture.

Tesla’La nouvelle technique secrète de S combine l’impression 3D et le sable industriel, Reuters a rapporté, citant cinq sources familières avec le processus qui est encore secret.

Selon ces sources, Tesla utilisera un moule comprenant des noyaux de sable solide imprimés en 3D à l’intérieur ; le sable va être retiré après la coulée, laissant un sous-châssis creux pour la solidité structurelle, le bord a expliqué. Tson processus donne à Tesla plus de marge de manœuvre pour faire ajustements en termes de coût, de conception et de temps que les moules métalliques traditionnels.

A grande échelle, ceci technique could Tesla plus proche de celui de musc objectif de réduire de moitié les coûts de production. À plus petite échelle, Apple conception monocoque pour ses ordinateurs portables, dont la structure complète du produit provient de l’usinage d’une plaque d’aluminium, a aidé l’entreprise économiser sur les coûts de montage.

En chiffres : Processus de moulage de voitures Tesla



6 000 à 9 000 tonnes : Le cpression d’éclairage pour mouler les structures avant et arrière de son Model Y, dans un processus de « gigacasting »

10 heures: À quelle vitesse Tesla peut produire un modèle Y à l’aide de gigapresses : environ trois fois plus rapide que les voitures électriques construites par ses concurrents

16 000 tonnes ou plus : Le cpression d’éclairage qui Tesla aurait besoin pour sa nouvelle méthode, qui nécessitent beaucoup plus d’espace. Tesla est doubler la taille de son usine de Berlin et j’essaie de implanter des usines en Inde.

400 : Le nombre de ples arts conventionnellement utilisés dans le type de techniques de construction automobile que le « gigacasting » remplacera, selon des sources de Reuters

25 000 $ : Le priz du petit véhicule électrique abordable qui Tesla prévoit de se lancer d’ici 2025

4 millions de dollars : Le cle plus simple est de fabriquer un moule à grande échelle à partir de zéro

1,5 millions de dollars : Le cle coût de refaire un moule avec des modifications après le test initial

18-24 mois : À quelle vitesse Tesla pourrait développer une voiture à partir de zéro avec la nouvelle technique, contre 3-4 ans pour la plupart des concurrents

Entreprise d’intérêt : Groupe IDRA

Alors que c’est on ne sait pas immédiatement avec qui Tesla collabore avec pour son nouveau presses, c’est le cas jusqu’à présent travaillé avec le Groupe IDRA pour ses processus existants. Le fabricant de machines géantes existe depuis sept décennies et est je fabrique des gigapresses depuis 2015. Apparemment, IDRA était le seul des six grands fabricants du monde qui n’a pas refusé Musk demande de fabriquer une énorme machine de moulage pour les voitures Tesla.

