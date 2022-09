Tesla évalue une raffinerie de lithium au Texas pour les batteries de voitures électriques

La décision de Tesla est également probablement une tentative de diversifier l’approvisionnement de sa production de lithium et de batteries. La Chine contrôle plus de la moitié du traitement et du raffinage du lithium dans le monde, et les États-Unis seulement 1 %.

Dans le cadre de la demande au Texas, la société a déclaré qu’elle envisageait également “d’autres opérations de traitement, de raffinage et de fabrication de matériaux de batterie et de fabrication auxiliaires à l’appui de la gamme de produits durables de Tesla”.

Si la demande de Tesla est approuvée, la construction pourrait commencer au quatrième trimestre 2022, a indiqué la société. Le projet atteindra les “opérations commerciales” d’ici le quatrième trimestre 2024.

Tesla a déclaré qu’il “évalue toujours la faisabilité de ce projet” et que “seules des activités de développement très préliminaires ont commencé”.

Aucun contrat d’ingénierie, de construction ou d’approvisionnement n’a été négocié ou signé et aucun permis réglementaire n’a été obtenu, a déclaré Tesla.

La société de Musk a déclaré que le projet pourrait être situé “n’importe où avec un accès au canal de navigation de la côte du Golfe”. Tesla a déclaré qu’il évaluait un site concurrent en Louisiane.

Tesla a déclaré que la seule façon dont ce projet serait viable est que le Texas lui accorde des allégements fiscaux en vertu de sa loi.

“Dans le cas de l’investissement dans ce projet proposé au Texas, la décision sera basée sur un certain nombre de considérations commerciales et financières, y compris la possibilité d’obtenir un allégement concernant les taxes foncières locales”, selon la demande.

Le lithium est un métal essentiel pour les batteries qui entrent dans tout, des voitures électriques aux smartphones. Compte tenu de l’importance stratégique de ces métaux de terres rares et de la domination minière de la Chine sur ceux-ci, Washington craignait que Pékin ne coupe les approvisionnements critiques en lithium et autres matériaux.

Les États-Unis cherchent à développer leur propre industrie de raffinage et d’extraction de terres rares pour rattraper la Chine.