Tesla et General Motors bénéficient d’un changement de crédit d’impôt pour les SUV EV

DETROIT – Le Trésor américain dit vendredi il change sa définition d’un “SUV” pour fabriquer plus de véhicules électriques à partir de Tesla, Moteurs généraux et d’autres constructeurs automobiles éligibles à des crédits d’impôt fédéraux allant jusqu’à 7 500 $ à des prix plus élevés.

La décision suit Tesla Le PDG Elon Musk critiquant publiquement les anciennes normes sur Twitter ainsi que les constructeurs automobiles tels que GM et Moteur Ford faire pression pour modifier les directives avant l’annonce des règles finales le mois prochain.

Le changement porte le plafond du prix de détail à 80 000 $ contre 55 000 $ pour des véhicules tels que le Tesla Model Y, la Cadillac Lyriq, la Ford Mustang Mach-E et l’ID.4 de Volkswagen. Auparavant, certains ou tous les modèles de ces véhicules n’étaient pas éligibles car ils ne pesaient pas assez pour être considérés comme un SUV selon les normes du Trésor.

Les crédits font partie de la loi sur la réduction de l’inflation de 437 milliards de dollars de l’administration Biden, qui a été approuvée en août. En vertu du projet de loi, les VUS peuvent coûter jusqu’à 80 000 $ pour être admissibles aux crédits d’impôt pour les véhicules électriques, tandis que les voitures, les berlines et les wagons doivent coûter 55 000 $ ou moins.

Le Trésor n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires concernant les changements.

On ne sait pas comment la décision aura un impact sur les réductions de prix allant jusqu’à 20 % annoncées par Tesla le mois dernier qui ont rendu le modèle Y éligible aux crédits. Tesla n’a pas immédiatement répondu pour un commentaire.

Wall Street a applaudi les baisses de prix de Tesla, mais craignait également qu’elles ne déclenchent une guerre des prix des véhicules électriques et ne fassent pression sur les marges des autres constructeurs automobiles, malgré la hausse des coûts des produits de base pour les véhicules. Tesla a bénéficié d’une marge bénéficiaire nettement supérieure sur ses véhicules électriques par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels.

Ford a annoncé lundi qu’il réduirait le prix de sa Mustang Mach-E jusqu’à 5 900 $ pour mieux concurrencer le modèle Y de Tesla. Et ce, malgré le fait que l’activité VE globale de l’entreprise n’est pas actuellement rentable, y compris certains modèles Mach-E vendus à perte pour l’entreprise. .

Ford n’a pas immédiatement répondu pour commenter les nouvelles directives fédérales.

GM, dans un communiqué envoyé par e-mail, a remercié le Trésor et a salué les changements : “L’alignement sur la classification fournira la clarté nécessaire aux consommateurs et aux concessionnaires, ainsi qu’aux régulateurs et aux fabricants.”

L’Alliance for Automotive Innovation, un groupe de pression pour la plupart des constructeurs automobiles opérant aux États-Unis, a également salué la décision.

–CNBC Chelsey Cox contribué à cet article.