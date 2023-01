Tesla et Apple font face aux risques liés à la Chine alors que les cours des actions chutent

Pomme et Tesla font face à des vents contraires majeurs en Chine, ce qui contribue à la nervosité des investisseurs autour des deux géants technologiques américains.

Les actions de Tesla ont chuté de 12% mardi après que le constructeur de voitures électriques a annoncé des livraisons inférieures aux attentes des analystes, tandis qu’Apple a chuté de plus de 3% alors que les inquiétudes refont surface concernant la demande pour l’iPhone phare de la société au cours du trimestre de décembre.

Les défis en Chine sont en partie à l’origine de la chute des actions. La deuxième économie mondiale représente environ 17 % des ventes d’Apple et 23 % des revenus de Tesla, ce qui en fait un marché important pour les deux entreprises américaines.

“La Chine est le cœur et les poumons de la demande et de l’offre pour Apple et Tesla. La plus grande inquiétude pour la rue est que l’économie et les consommateurs chinois freinent leurs dépenses et c’est un signe inquiétant” pour Apple et Tesla, Daniel Ives, analyste principal des actions chez Wedbush Securities, a déclaré à CNBC.

“En 2022, l’inquiétude concernait les problèmes de chaîne d’approvisionnement et zéro problème lié à Covid, 2023 est l’inquiétude de la demande et cela a jeté un surplomb majeur à la fois sur Apple et Tesla qui dépendent fortement du consommateur chinois.”