Big Tech devrait publier ses revenus cette semaine.

Les investisseurs de Wall Street ont partagé leurs attentes pour des noms comme Tesla, Alphabet et Facebook, qui lancent une semaine chargée de bénéfices.

Dan Ives, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities, décrit ce qu’il voit pour Tesla avant les résultats de lundi après-midi.

« Pour Tesla, le succès continue de ne pas être uniquement le modèle 3, le modèle Y et d’autres, mais je pense que ce que vous voyez là-dessus n’est que la technologie qui continue de sortir de Fremont [California] et Giga qui change vraiment l’industrie, mais ils doivent continuer à s’assurer qu’ils courtisent tous leurs clients, même si les masses continuent de se concentrer sur le modèle 3, Y et bien sûr la batterie du Cybertruck. … Il ne s’agit que de la prochaine étape dans le cours de l’action vers 1 000 $ parce que… c’est un raz-de-marée vert. «

Karen Firestone, présidente-directrice générale d’Aureus Asset Management, surveille le prochain mouvement d’Alphabet, parent de Google, avant les résultats de mardi.

« Google a fait une très belle initiative. Il a augmenté de 30% cette année. C’est vraiment un artiste fantastique. Je pense qu’il y a plus à faire, mais c’est le type de nom qui, s’il ne soulève pas les indications, peut-être qu’il s’arrêtera. Ce n’est pas parce que le stock diminue de 1% ou 2% après l’impression du trimestre que vous abandonnez. Il se peut simplement que nous ayons anticipé beaucoup de bonnes nouvelles de Google au cours des dernières semaines, et que vous sachez, peut-être que les investisseurs doivent absorber les nouveaux chiffres qui sortent et alors il peut recommencer à bouger. «

Kourtney Gibson, président de Loop Capital, est à la recherche de conseils pour donner un aperçu des actions au-delà du deuxième trimestre.

«Je suis toujours fortement investi dans les noms comme Facebook, comme les Pommes et tous les noms dans lesquels j’ai été. Cependant, je suis prudent et j’en ai réduit certains simplement à cause des gains substantiels que j’ai obtenus au fil du temps. Et si nous obtenons un retrait, je vais revenir dans ces noms à des multiples inférieurs où certains d’entre eux pourraient être réduits de manière déraisonnable après les gains, donc nous verrons un peu ce qui se passe ici alors que nous passons aux bénéfices, et vous sachez que c’est moins une question de bénéfices à mon avis et de ce qui s’est passé au premier trimestre et plus de l’orientation, formelle ou informelle, que nous sortons de ces entreprises pour nous aider alors que nous abordons les troisième et quatrième trimestres de la an. »

Katie Stockton, directrice générale de Fairlead Strategies, décrit les avancées techniques.

« Nous avons vu la semaine dernière la perte de dynamique à court terme largement derrière ces actions technologiques à méga capitalisation. Et je pense que cela nous indique que nous pourrions voir un recul de leurs points de cassure, qui s’appliquerait à la fois à Alphabet et aussi Microsoft, qui a tous deux eu de belles cassures. Ces cassures ont des implications haussières à moyen terme, mais à court terme, il y a environ 5% à peut-être 8% de marge pour des moyennes mobiles sur 50 jours, ce qui me gêne un peu. «

Avertissement