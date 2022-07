Tesla est sous le contrôle de l’EEOC, révèle 10Q

Une agence fédérale chargée de faire appliquer les lois sur les droits civils contre la discrimination au travail a rendu une décision de cause contre les constructeurs de véhicules électriques Tesla en juin, selon un dépôt financier sortie lundi.

Tesla a déclaré dans le dossier officiel des résultats trimestriels de la société que la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) avait trouvé des plaintes “étroitement parallèles” déposées dans le cadre d’un procès intenté par l’agence californienne des droits civils, le Department of Fair Employment and Housing (DFEH). La première usine d’assemblage de véhicules américains de Tesla est basée à Fremont, en Californie.

En février, cette agence d’État a révélé qu’elle s’était engagée dans une enquête de trois ans sur Tesla, avait reçu des centaines de plaintes de travailleurs noirs et avait trouvé des preuves que Tesla se livrait régulièrement à une discrimination raciste qui nuisait à ces travailleurs.

Entre autres choses, le DFEH allègue que Tesla a maintenu les travailleurs noirs en Californie dans des rôles de niveau inférieur au sein de l’entreprise, même s’ils avaient les compétences et l’expérience nécessaires pour des promotions ou des rôles plus élevés ; les travailleurs noirs assignés à des travaux physiquement plus exigeants, dangereux et sales dans leurs installations ; et ont exercé des représailles contre les travailleurs noirs qui se sont plaints officiellement de ce qu’ils ont enduré, y compris des insultes racistes utilisées par les gestionnaires sur le lieu de travail.

En avril de cette année, Tesla a déposé une requête en grève et une objection demandant le rejet du procès DFEH, ou du moins certaines de ses revendications. Une audience pour en décider est prévue le 24 août en Californie.

Tesla va maintenant s’engager dans un processus de conciliation obligatoire avec l’EEOC, a-t-il déclaré dans son dossier. Si l’EEOC et Tesla ne parviennent pas à une résolution par le biais de ce processus, l’agence peut poursuivre Tesla pour ses violations présumées des droits civils devant un tribunal fédéral.