Tesla enregistre 23 millions de dollars de dépréciations liées au bitcoin au deuxième trimestre

Mais le prix du bitcoin a plongé de plus de 40% au deuxième trimestre, donc les avoirs de Tesla vaudrait beaucoup moins qu’à la fin du premier trimestre. Le la crypto-monnaie a culminé au-dessus de 63 000 $ en avril, puis est tombée en dessous de 30 000 $ plus tôt ce mois-ci. Bitcoin se négocie actuellement à un peu moins de 40 000 $.

En février, Tesla a annoncé un achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoin – plus que l’intégralité de son budget trimestriel de recherche et développement – ​​et a déclaré qu’il pourrait continuer à investir dans les crypto-monnaies. Fin mars, la société a déclaré que son investissement s’élevait à 2,48 milliards de dollars, sur la base de la flambée du bitcoin au premier trimestre.

Le constructeur automobile électrique n’a fait référence au bitcoin ou à la crypto qu’une seule fois dans son annonce du deuxième trimestre, après que le PDG Elon Musk se soit demandé si Tesla accepterait la monnaie numérique pour les achats de véhicules. Le sujet n’a pas du tout été abordé lors de la conférence téléphonique de Tesla avec les investisseurs et les analystes.

C’est une façon différente de déclarer les investissements que les entreprises qui soutiennent les start-ups technologiques par le biais de leurs bras de capital-risque. Dans ces cas, les entreprises marquent généralement leurs avoirs chaque trimestre en fonction du prix du marché, déterminant la valeur par un tour de financement de suivi ou un cours boursier public.

Malgré les dépenses en bitcoins, Tesla résultat d’exploitation quadruplé pour atteindre 1,3 milliard de dollars par rapport à la même période un an plus tôt. Un chiffre d’affaires de 11,96 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,45 $ ont tous deux dépassé les estimations des analystes, selon Refinitiv.

Les actions de Tesla ont augmenté de 1,4% lundi après les heures de négociation pour atteindre 666,59 $. Le titre, parmi les plus performants du marché ces dernières années, a chuté de plus de 25 % depuis janvier.

