Tesla, Enphase Energy, Exxon Mobil et plus

Un centre de service et de vente Tesla est présenté à Vista, en Californie, le 3 juin 2022.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mercredi à midi.

Tesla, Twitter – Les actions de Tesla ont chuté de 5,5% après qu’un dépôt mardi ait confirmé que le PDG Elon Musk avait accepté d’acheter Twitter pour 54,20 $ par action, le prix initial sur lequel il s’était mis d’accord pour l’acquisition. Les actions de Twitter ont chuté de 1%, prenant une pause après avoir bondi de plus de 22% mardi.

Morgan Stanley, Goldman Sachs – Les actions de Morgan Stanley et de Goldman Sachs ont chuté de 2,3 % et 2,8 %, respectivement, à la suite des déclassements d’Atlantic Equities. La société a déclaré que les deux banques d’investissement ont peu de catalyseurs positifs devant elles alors qu’elles continuent de faire face aux défis macroéconomiques. Morgan Stanley a été rétrogradé à neutre de surpondéré, et Goldman Sachs a été abaissé à sous-pondéré de neutre.

Airbnb – Les actions de la société de location de voyages ont chuté de 1,5% même après que Bernstein a lancé le titre comme surperformant avec un objectif de prix de 143 $, indiquant une hausse d’environ 30%. La firme de Wall Street a déclaré qu’Airbnb est en passe de devenir la plus grande plateforme de voyage occidentale au cours des cinq prochaines années.

Carnival – Les actions des croisiéristes ont diminué en tant que groupe. Les actions de Carnival ont chuté de 7 %, Royal Caribbean Group de 3,5 % et Norwegian Cruise Line Holdings de 3,4 %. Le groupe a reçu un coup de pouce un jour plus tôt, après que Norwegian a déclaré qu’il mettrait fin à toutes les exigences de test et de vaccination Covid-19.

Enphase Energy, Sunrun – Les actions solaires ont baissé mercredi après leur rallye plus tôt cette semaine. Les actions d’Enphase Energy ont baissé de 13 % et Sunrun a chuté de 9,5 %.

Schlumberger – Les actions énergétiques ont grimpé en flèche en tant que groupe après que l’OPEP + a décidé de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour. Schlumberger a progressé de 6,4 %, Exxon Mobil de 4,3 % et Phillips 66 de 3 %.

Lamb Weston Holdings – Les actions de la société de produits alimentaires ont grimpé de 4,7% après que Lamb Weston a annoncé de fortes augmentations des ventes nettes et du bénéfice net pour son premier trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté de Lamb Weston de 75 cents par action a dépassé les estimations des analystes de 50 cents par action, selon StreetAccount. La société basée dans l’Idaho a également maintenu ses perspectives pour l’ensemble de l’année malgré une baisse des volumes au cours du trimestre.

Lumen Technologies – Les actions de la société de technologie ont chuté de 10,3% pour atteindre un creux de 52 semaines après que Wells Fargo a réduit son objectif de prix sur Lumen de 56% et a rétrogradé l’action de surpondération à poids égal. Wells Fargo a déclaré que son segment de marché de masse connaissait des inconvénients qui mettaient les dividendes en danger.

