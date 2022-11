Tesla en baisse de 35% depuis qu’Elon Musk a annoncé pour la première fois qu’il achèterait Twitter

Elon Musk assiste au Met Gala 2022 Celebrating “In America: An Anthology of Fashion” au Metropolitan Museum of Art le 2 mai 2022 à New York. (Photo de Gotham/Getty Images)

Depuis Tesla Le PDG Elon Musk a annoncé son offre pour acheter le réseau social Twitter les actions de son constructeur de véhicules électriques ont chuté de plus de 35%et a clôturé à seulement 3,6% pour la journée de vendredi, au milieu d’un rallye du marché qui a suivi une semaine volatile.

Musk a annoncé pour la première fois qu’il avait accepté d’acheter Twitter le 25 avril 2022. Les actions de Tesla ont clôturé ce jour-là à 332,67 $ et ont clôturé aujourd’hui à 207,47 $, plafonnant sa première semaine complète de possession de Twitter.

Musk a pris la parole lors de la 29e conférence annuelle sur l’investissement Baron vendredi, où l’investisseur de fonds spéculatifs Ron Baron – qui est maintenant actionnaire de Tesla, SpaceX et Twitter, et qui est généralement optimiste sur les activités de Musk – a demandé au PDG centi-milliardaire de jongler avec de nouveaux responsabilités.

En plus de diriger un fabricant de fusées réutilisables et une société Internet par satellite (SpaceX), et une société multinationale de véhicules électriques et d’énergie durable (Tesla), ainsi que de financer et de fonder une société de puces cérébrales (Neuralink) et une entreprise de tunnels (The Boring Company), Musk s’appelle désormais “Chief Twit”. Plus formellement, il est le PDG et l’unique directeur de Twitter après son contrat de 44 milliards de dollars.

Musk a déclaré à Baron : “Ma charge de travail est passée d’environ, je ne sais pas 78 heures par semaine à probablement 120″, ajoutant qu'”une fois que Twitter est sur la bonne voie, je pense que c’est beaucoup plus facile à gérer que SpaceX ou Tesla.”

Il n’a pas dit qui, le cas échéant, pourrait le remplacer en tant que PDG de Twitter, bien qu’il ait déclaré à ses abonnés sur Twitter que son poste de directeur et PDG unique du réseau social était temporaire.

La propriété du réseau social par Musk a poussé certains constructeurs automobiles, dont GM et Audi, à suspendre leurs dépenses publicitaires. Mais on ne sait pas comment cela affectera Tesla à long terme.

Tesla s’appuie depuis longtemps sur Twitter, et sur le suivi massif d’Elon Musk, pour diffuser des informations aux actionnaires, et Musk l’utilise pour promouvoir gratuitement toutes ses entreprises, leurs produits et sa propre image de soi. Il rallie fréquemment des fans pour qu’ils se joignent à lui pour attaquer des ennemis perçus, tels que des élus, des régulateurs comme la Securities and Exchange Commission, des journalistes et des défenseurs de la sécurité automobile qui sont considérés comme trop critiques à l’égard de Tesla.

Pour gérer Twitter, Musk a autorisé plus de 50 de ses employés Tesla, principalement des pilotes automatiques et d’autres ingénieurs en logiciel, ainsi que plusieurs autres conseillers et bailleurs de fonds de confiance de ses autres entreprises. Il n’a pas encore expliqué comment les horaires des employés de Tesla seront répartis, comment leurs responsabilités envers Twitter et Tesla sont payées ou corrélées.

Lors de la conférence des investisseurs, Musk a également réitéré que Tesla avait toujours l’intention de développer une voiture électrique moins chère que sa berline électrique modèle 3 d’entrée de gamme. Il a également réaffirmé son objectif de pouvoir produire 40 000 voitures par jour.

Musk a également déclaré que, compte tenu du nombre de batteries nécessaires à ce niveau de production et de tous les métaux et autres matériaux nécessaires à leur construction, il semble de plus en plus probable que Tesla devra être directement impliqué dans l’exploitation minière, plutôt que de s’appuyer entièrement sur fournisseurs extérieurs.

Baron lui a demandé si Tesla avait discuté ou envisagé d’investir dans Glencore, comme certains organes de presse l’avaient précédemment rapporté. Musk a déclaré: “Nous n’avons jamais envisagé d’investir dans Glencore”, et a souligné en ce qui concerne l’extraction du lithium, “Je parle de Tesla, le faisant nous-mêmes.”