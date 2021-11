Tesla embauche l’ancien avocat de première instance de la SEC, David Misler, en tant que directeur général

Le logo marque la salle d’exposition et le centre de service de la société automobile et énergétique américaine Tesla à Amsterdam le 23 octobre 2019.

Tesla a embauché David Misler en tant que nouveau directeur juridique, selon son LinkedIn profil. Misler est un ancien procureur général de la Securities and Exchange Commission et a précédemment travaillé pour le ministère américain de la Justice.

Tesla a eu à plusieurs reprises des démêlés avec la SEC, notamment à propos des déclarations du PDG Elon Musk sur son compte Twitter où il a amassé des dizaines de millions de followers.

En 2018, la SEC a accusé Musk et Tesla de fraude en valeurs mobilières après que le PDG a tweeté qu’il envisageait de privatiser la société à 420 $ par action et avait obtenu un financement en 2018. Musk a ensuite annulé ce plan déclaré, et Tesla et Musk ont ​​réglé avec les régulateurs. , payant une amende de 20 millions de dollars chacun et signant un accord qui obligeait le PDG à renoncer temporairement à son rôle de président du conseil d’administration et à faire examiner ses tweets par un avocat avant de les publier.

L’accord initial a été modifié en 2019 lorsque Musk a continué à tweeter spontanément. Le gouvernement fédéral a déposé une requête pour le condamner pour outrage, et un juge a demandé aux deux parties de mettre leur « pantalon raisonnable » et de préciser quels types exacts de tweets de Musk nécessitaient l’examen d’un avocat.

En juin de cette année, le Wall Street Journal a rapporté que la SEC avait par la suite accusé Musk d’avoir violé l’accord modifié avec des tweets disant que le cours de l’action de Tesla était trop élevé et qui discutait des chiffres de production des toits solaires.

Le site de transparence juridique Plainsite a également publié des dossiers en juin révélant que le La SEC a assigné Elon Musk à comparaître, son ancien chef de cabinet Sam Teller, son gestionnaire de fortune personnel Jared Birchall, son bureau personnel Excession LLC et Elon Musk Revocable Trust dans une enquête non précisée et peut-être sans rapport.

Selon le plus récent de Tesla dépôt trimestriel, la société répond régulièrement aux demandes d’« informations émanant des régulateurs et des autorités gouvernementales », notamment la SEC et le DOJ.

Tesla a mis en garde les investisseurs dans ce dossier : « Si le gouvernement décidait de poursuivre une action coercitive, il existe la possibilité d’un impact négatif important sur nos activités, nos résultats d’exploitation, nos perspectives, nos flux de trésorerie et notre situation financière. »

Dans un article sur LinkedIn annonçant son retour dans le secteur privé fin octobre, Misler a écrit:

« Il y a près de neuf ans, j’ai rejoint le bureau du procureur américain à Washington, DC, où j’ai prêté serment que je représenterais fidèlement les États-Unis en tant que conseil. Mon service fédéral a pris fin vendredi dernier après deux ans dans le procès de la Securities and Exchange Commission unité. » Il a remercié ses collègues et a poursuivi : « Aujourd’hui, un nouveau voyage commence. Je commence chez Tesla en tant qu’avocat-conseil pour les litiges où je soutiendrai notre importante mission d’accélérer la transition du monde vers l’énergie durable. »

Misler et Tesla n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.