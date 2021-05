Tesla doit à des milliers de clients en Norvège 16000 dollars chacun en amendes pour des capacités de batterie réduites

Des dizaines de propriétaires en Norvège et ailleurs ont commencé à se plaindre de fortes baisses des plages de kilométrage à la suite d’une mise à jour logicielle de 2019.

Tesla a déclaré à l’époque que la mise à jour devait «Protégez la batterie et améliorez sa longévité», et que seul un petit pourcentage de clients serait touché. Il semble que seuls certains clients des modèles S et X avec des modèles 2013-2015 aient fini par voir les baisses.

Tesla n’aurait pas répondu au procès contre la Norvège et un jugement a été rendu par contumace, selon le média norvégien Nettavisen. Les 30 clients de la combinaison recevront chacun des paiements de 16000 dollars, mais les modèles concernés ont été vendus environ 10000 fois au cours de la période, selon les données de Nettavisen, ce qui signifie que les futurs règlements pourraient devenir beaucoup plus chers – bien que l’on ne sache pas combien de clients le seront. reçoivent effectivement des paiements grâce à cette nouvelle décision.

S’il ne fait pas appel, Tesla a jusqu’au 31 mai pour payer les amendes actuelles.

Tesla fait également face à un recours collectif aux États-Unis lié à des vitesses de charge plus lentes dans les modèles plus anciens. La poursuite, déposée en Californie, allègue une fraude de la part de la société d’Elon Musk et affirme que la mise à jour du logiciel de Tesla devait « éviter de » rappel ou remplacement des piles qu’il «Savait qu’ils étaient défectueux.»

«Sous couvert de ‘sécurité’ et augmentant la ‘longévité’ des batteries des véhicules de classe, Tesla a frauduleusement manipulé son logiciel dans l’intention d’éviter ses devoirs et obligations légales envers les clients de réparer, réparer ou remplacer les batteries du Véhicules de classe, « ce procès lit, ajoutant qu’il n’a pas informé ses clients des défauts.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!