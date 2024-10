Tesla dévoile son robotaxi tant attendu au milieu de doutes sur la technologie sur laquelle il fonctionne

DÉTTROIT — Les attentes sont grandes pour la présentation tant attendue du robotaxi de Tesla dans un studio hollywoodien jeudi soir. Trop élevé pour certains analystes et investisseurs.

L’entreprise, qui a commencé à vendre un logiciel qu’elle appelle « Full Self-Driving » il y a neuf ans, je ne peux toujours pas conduire tout seuldevrait présenter le véhicule dit « Cybercab », qui pourrait ne pas avoir de volant ni de pédales.

Le dévoilement intervient alors que le PDG Elon Musk tente de persuader les investisseurs que son entreprise se concentre davantage sur l’intelligence artificielle et la robotique alors qu’elle a du mal à vendre ses produits principaux, une gamme vieillissante de véhicules électriques.

Certains analystes prédisent que ce sera un jour historique pour l’entreprise d’Austin, au Texas, car elle fait un grand pas en avant vers un service de robotaxi tant attendu alimenté par l’IA.

Mais d’autres qui suivent les véhicules autonomes affirment que Musk n’a pas encore démontré que le système de Tesla peut voyager en toute sécurité sans un conducteur humain prêt à intervenir pour éviter les accidents.

« Je ne sais pas pourquoi les gros titres continuent à être « Qu’est-ce que Tesla va annoncer ? » plutôt que « Pourquoi Tesla pense-t-il que nous sommes si stupides ? », a déclaré Bryant Walker Smith, professeur de droit à l’Université de Caroline du Sud qui étudie les véhicules autonomes.

Il ne voit pas Tesla avoir la capacité de présenter des logiciels et du matériel capables de fonctionner sans surveillance humaine, même dans une zone limitée et bien connue du système de conduite.

« Nous n’avons tout simplement rien vu qui indique que c’est ce vers quoi Tesla travaille », a déclaré Walker Smith. « S’ils l’étaient, ils le présenteraient non pas sur un terrain fermé, mais dans une vraie ville ou sur une véritable autoroute. »

Sans une percée claire dans la technologie autonome, Tesla se contentera de présenter un véhicule sans pédales ni volant, ce qui a déjà été fait par de nombreuses autres sociétés, a-t-il déclaré.

« Le défi consiste à développer une combinaison de matériel et de logiciels ainsi qu’une infrastructure humaine et numérique permettant de conduire un véhicule en toute sécurité, même sans volant, sur la voie publique, dans toutes les conditions », a déclaré Walker Smith. « Tesla nous propose cette démo chaque année, et cela ne nous rassure pas. »

De nombreux analystes du secteur n’attendent pas non plus grand-chose de cet événement. Alors que Jeff Osborne de TD Cowen s’attend à ce que Musk révèle le Cybercab et peut-être le Model 2, un véhicule électrique moins coûteux, il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à beaucoup de changement en matière de technologie de conduite autonome.

« Nous nous attendons à ce que l’événement soit léger sur les détails et qu’il plaise aux véritables croyants de longue date en Tesla », a écrit Osborne dans une note. Les affirmations de Musk sur l’état de préparation de la conduite entièrement autonome seront cependant cruciales « compte tenu des retards passés et de l’examen minutieux en cours » du système et du logiciel d’aide à la conduite Autopilot, moins sophistiqué de Tesla.

La gamme de modèles de Tesla est en difficulté et ne sera probablement pas actualisée avant la fin de l’année prochaine au plus tôt, a écrit Osborne. De plus, il a écrit que, selon TD Cowen, la « politisation d’Elon » ternit la marque Tesla parmi les acheteurs démocrates aux États-Unis.

Musk a soutenu le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump et a défendu de nombreuses causes conservatrices. Le week-end dernier il a rejoint Trump lors d’un rassemblement en Pennsylvanie.

Musk affirme depuis plus de cinq ans qu’une flotte de robots-taxis est à proximité, permettant aux propriétaires de Tesla de gagner de l’argent en faisant transporter des passagers dans leurs voitures lorsqu’elles ne sont pas utilisées par les propriétaires.

Mais il a reconnu que les prévisions passées concernant l’utilisation de la conduite autonome se sont révélées trop optimistes. En 2019, il a promis le flotte de véhicules autonomes d’ici fin 2020.

Cependant, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, optimiste quant aux actions de Tesla, a écrit dans une note aux investisseurs que l’événement robotaxi, surnommé « Nous, Robot » par la société, constituerait un nouveau chapitre de croissance pour Tesla.

Ives attend de nombreuses mises à jour et détails de Tesla sur le robotaxi, ainsi que des percées en matière de conduite entièrement autonome et d’intelligence artificielle. Il recherche également une stratégie progressive pour déployer le robot-taxis au cours de l’année prochaine, ainsi qu’une application de covoiturage Tesla et des démonstrations de technologies « conçues pour révolutionner le transport urbain ».

Ives, dont l’organisation assistera à l’événement sur invitation uniquement au studio Warner Bros., a écrit qu’il s’attend également à des mises à jour sur le robot humanoïde Optimus de Tesla, que la société prévoit de commencer à vendre en 2026.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une période charnière pour Tesla alors que l’entreprise se prépare à lancer ses années de Robotaxi R. & D se cachait derrière les rideaux, tandis que Musk & Co. expose la vision de l’entreprise pour l’avenir », a écrit Ives.

Cette annonce intervient alors que les régulateurs américains de la sécurité enquêtent sur la conduite entièrement autonome et le pilote automatique sur la base de preuves démontrant qu’ils disposent d’un système faible pour garantir que les conducteurs humains sont attentifs.

En outre, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a forcé Tesla à rappeler Full Self-Driving en février car il autorisait les excès de vitesse et violait d’autres codes de la route, en particulier à proximité des intersections. Tesla devait résoudre les problèmes avec une mise à jour logicielle en ligne.

En avril dernier, dans le comté de Snohomish, Washington, près de Seattle, un Tesla utilise la conduite entièrement autonome a frappé et tué un motocycliste, ont indiqué les autorités. Le conducteur de Tesla a déclaré aux autorités qu’il utilisait le système tout en regardant son téléphone lorsque la voiture a heurté le motocycliste. Le motocycliste a été déclaré mort sur place, ont indiqué les autorités.

La NHTSA dit qu’elle évalue les informations sur l’accident mortel fournies par Tesla et les forces de l’ordre.

Le Le ministère de la Justice a également demandé des informations de Tesla sur la conduite entièrement autonome et le pilote automatique, ainsi que d’autres éléments.