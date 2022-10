Tesla dévoile Optimus, un robot humanoïde marcheur, lors de la Journée de l’IA 2022

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé vendredi le Tesla Bot, un robot marcheur nommé Optimus qui a agité et levé les mains dans une sorte de mouvement de danse très lent.

“Le robot peut faire beaucoup plus que ce que nous vous avons montré. Nous ne voulions tout simplement pas qu’il tombe sur le nez”, a déclaré Musk à Journée de l’IA Tesla 2022un événement conçu pour présenter le robot et la technologie de véhicule autonome de l’entreprise, appelé Auto-conduite complète, ou FSD.

En fin de compte, Musk veut construire des Tesla Bots par millions et les vendre pour 20 000 $ chacun. Il n’a pas partagé de calendrier, mais a déclaré : “Notre objectif est de créer un robot humanoïde utile le plus rapidement possible.”

L’effort, bien qu’encore précoce, est parmi les plus ambitieux du monde de la robotique compte tenu de la diffusion et de la capacité que Tesla espère que les robots peuvent devenir. Mais la progression est difficile. Des rivaux comme Dynamique de Boston ont travaillé pendant des années sur des robots humanoïdes mais n’ont jusqu’à présent produit que des prototypes. Plus courants sont les robots aux capacités plus limitées, comme robots de livraison à roues ou Astro d’Amazonune tablette domestique équipée d’une caméra sur roulettes.

La technologie de l’intelligence artificielle fonctionne mieux avec des travaux étroits, mais la technologie de pilotage de voiture et les robots de Tesla doivent compter avec une immense variété dans le monde réel. Mais Optimus mènera probablement une vie protégée pour commencer. L’entreprise prévoit de l’utiliser d’abord dans Les propres usines de Tesla.

Deux robots Tesla sur scène

Musk a montré deux robots. Le premier, le modèle ambulant, a été construit avec des actionneurs mécaniques prêts à l’emploi. Le second, dont les membres et les doigts étaient contrôlés par les propres actionneurs de Tesla, ne pouvait pas marcher mais pouvait saisir avec ses mains. Dans une vidéo, les bots pourraient faire plus, y compris ramasser des boîtes et tourner à la taille.

Le deuxième prototype Optimus pèse 161 livres (73 kg). Il utilise une variante du même matériel informatique qui alimente la technologie de véhicule autonome de Tesla, appelée FSD. Sa batterie a une capacité de 2,3 kilowattheures, “parfaite pour une journée de travail complète”, a déclaré un ingénieur. Il consomme environ 100 watts en position assise et 500 watts en marchant d’un bon pas. C’est quelque chose comme un PC de jeu haut de gamme.

Le premier robot marchait à un rythme lent et traînant, un pied placé juste devant l’autre. Ses genoux fléchis lui donnaient une démarche un peu hacheuse. Il était capable de tourner et de fléchir à la taille. Son corps était parsemé de LED principalement vertes et son coffre comportait un grand ordinateur avec deux ventilateurs rotatifs pour refroidir les processeurs.

Tesla utilise le même logiciel d’IA pour contrôler le Tesla Bot que celui qu’il utilise dans ses voitures. Une partie de la même technologie s’applique, comme la mesure de “l’occupation” des zones voisines. Il est simplement formé avec des environnements réels au lieu de piloter la vidéo, a déclaré Tesla.

Musk n’a pas retenu les promesses de science-fiction pour ses robots. Avec les robots au travail, l’économie entre dans une nouvelle ère, un “avenir d’abondance, un avenir où il n’y a pas de pauvreté, un avenir où vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en termes de produits et de services”, a déclaré Musk. “C’est vraiment une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons.”