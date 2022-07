Tesla dépensera plus pour augmenter la production dans deux nouvelles usines.

L’augmentation des dépenses était l’une des nombreuses nouvelles divulgations dans le rapport trimestriel de Tesla déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Le constructeur automobile a également déclaré qu’il faisait l’objet d’une surveillance accrue de la part de la commission et qu’il avait perdu 170 millions de dollars sur son investissement dans Bitcoin.

Tesla a déclaré lundi qu’il augmentait ses dépenses d’environ 1 milliard de dollars pour accélérer ses usines, développer de nouvelles batteries et financer d’autres projets.

M. Musk s’est récemment plaint de problèmes de démarrage dans de nouvelles usines près de Berlin et d’Austin, au Texas, les décrivant comme des “fournaises à argent” qui épuisaient les ressources sans produire suffisamment de voitures.

Au milieu de ce que M. Musk a décrit comme «l’enfer de la chaîne d’approvisionnement», les bénéfices et les livraisons de Tesla ont diminué au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l’année, un revers inhabituel pour une entreprise qui domine le marché en croissance rapide des voitures électriques. L’augmentation des dépenses en capital suggère que le démarrage des nouvelles usines en Allemagne et au Texas s’est avéré plus coûteux que prévu.

Dans le rapport trimestriel, Tesla a également révélé qu’elle avait reçu une assignation à comparaître de la SEC demandant des informations sur la conformité de l’entreprise à un accord de 2018 pour régler les accusations de fraude en valeurs mobilières.

L’assignation à comparaître est une tournure dans un différend de longue date entre M. Musk et la SEC. En 2018, il a été accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur en disant, sur Twitter, qu’il avait mis en place un financement pour racheter la société aux actionnaires. La transaction n’a jamais eu lieu.

Pour régler les accusations de fraude en valeurs mobilières, M. Musk a accepté de faire publier certains messages sur les réseaux sociaux par un avocat de l’entreprise. En avril, un juge fédéral de New York a rejeté une tentative de M. Musk de se retirer de l’accord.