Tesla dépasse les attentes de Wall Street pour produire un nombre record de véhicules

Tesla a battu de peu les attentes de Wall Street au deuxième trimestre 2023, marquant un bon début d’année alors que le constructeur de voitures électriques a produit un nombre record de véhicules.

Les revenus du trimestre ont dépassé 24,97 milliards de dollars par rapport aux prévisions des analystes de 24,7 milliards de dollars.

Le rapport intervient après que Tesla a réduit les coûts de ses modèles de véhicules les plus populaires et a entraîné une augmentation importante des ventes. Le bénéfice était de 0,91 $ par action, contre des estimations de 0,79 $.

Les investisseurs surveillaient de près les marges brutes de Tesla, surveillant si elles étaient négativement affectées par la décision de l’entreprise de baisser les prix à la consommation. La marge brute du trimestre était à 18,2% – ce qui représente un creux de quatre ans pour Tesla mais toujours supérieur aux attentes des analystes de 17,5%.

« Malgré la baisse des prix des voitures, l’entreprise a réussi à atténuer la baisse déjà attendue des marges, démontrant l’habileté d’Elon Musk à diriger l’entreprise à travers des périodes prospères et difficiles », a déclaré Thomas Monteiro, analyste principal au site d’analyse financière. Investir.com.

Tesla a produit 460 211 voitures compactes modèle 3 et véhicules utilitaires sport modèle Y – ses modèles grand public – contre 345 988 au même trimestre l’an dernier et 19 489 livraisons de ses véhicules haut de gamme modèles S et modèle X, contre 16 411 à la même période l’an dernier.

Les actions de Tesla ont légèrement augmenté après les heures de négociation à la suite du rapport prometteur. Musk et d’autres dirigeants de Tesla s’adresseront aux investisseurs lors d’un appel après la publication des résultats. Les actionnaires ont précédemment exprimé leur inquiétude quant au fait que Musk, qui possède également SpaceX, Neuralink et Twitter, soit trop sollicité dans son rôle de leader. Musk a annoncé ce mois-ci la création d’une autre société, xAI, qu’il a décrite comme une société d’intelligence artificielle « pro-humanité » qui développera une technologie à intégrer à la fois à Twitter et à Tesla.

Tesla a déclaré dans son rapport de mercredi que pour atteindre son objectif de véhicules entièrement autonomes, il doit développer « quatre piliers principaux » à grande échelle : « des ensembles de données du monde réel extrêmement volumineux, une formation au réseau neuronal, du matériel et des logiciels de véhicule ». Conformément à cet objectif, la société a déclaré qu’elle commençait la production de Dojo – son ordinateur d’entraînement au réseau neuronal qui Musk a annoncé pour la première fois en 2021.

Dans les questions pré-soumises pour l’appel suivant le rapport, il était évident que les actionnaires espéraient des mises à jour de Tesla sur son projet de Cybertruck, un modèle initialement annoncé par Musk en 2019 qui n’a pas encore été officiellement introduit dans la gamme Tesla.

Dans le rapport trimestriel, Tesla a déclaré que le Cybertruck est en phase « d’outillage », alors que l’entreprise travaille sur l’installation d’équipements. Il a déclaré que le modèle était sur la bonne voie pour les livraisons initiales en 2023.