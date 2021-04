Après avoir renommé Boca Chica en « Starbase », Elon Musk souhaite maintenant vous embaucher dans une usine Tesla à Austin – si vous êtes prêt à y déménager immédiatement. Quelques jours après avoir publié un tweet exhortant les gens à déménager à Boca Chica, Musk exhorte maintenant les gens à déménager à Austin. Le PDG de Tesla et le patron de SpaceX ont profité de son compte Twitter pour dire qu’une usine de fabrication de Tesla en construction près d’Austin embaucherait plus de 10000 personnes jusqu’en 2022 – ajoutant que cet étudiant n’avait pas besoin d’un diplôme universitaire pour travailler avec la marque. Les étudiants peuvent postuler à des emplois à l’usine juste après le lycée.

Selon Financial Times, la prochaine Tesla Gigafactory de 1,1 milliard de dollars à Austin, au Texas, qui produirait Cybertruck, Semi truck, Model 3 berline et Model Y mid-size SUV, cherche à embaucher plus de 10 000 personnes jusqu’en 2022. Musk avait annoncé plus tôt en juillet que les travaux de construction avancent rapidement dans la toute nouvelle usine de fabrication de l’entreprise. Selon un rapport d’Austin American-Statesman, si Tesla embauchera 10000 travailleurs, ce sera le double du nombre minimum d’embauches que l’entreprise avait promis plus tôt, qui était de 5000.

Dans un nouveau tweet, il a exhorté les gens à déménager – et aussi la nécessité de construire plus de logements pour ses employés potentiels.

Besoin urgent de construire plus de logements dans la grande région d’Austin! – Elon Musk (@elonmusk) 4 avril 2021

Musk dans son tweet précédent a également énuméré les avantages de rejoindre le nouveau Giga Texas. Il a révélé que le chantier est situé à seulement cinq minutes de l’aéroport, à 15 minutes du centre-ville et sur le fleuve Colorado. Cependant, aucun détail supplémentaire n’a été fourni par Musk via le tweet. Mardi, Musk avait également exhorté les gens à déménager dans le sud du Texas pour sa société aérospatiale SpaceX et à encourager ses amis à le faire.

Alors qu’Austin était une zone urbaine déjà développée, Boca Chica en était loin. Les personnes vivant dans un endroit calme de Boca Chica, une communauté balnéaire isolée dans la partie la plus au sud du Texas, avaient une vie remplie de tranquillité. Ensuite, Elon Musk a créé sa société SpaceX là-bas. Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, le milliardaire Elon Musk s’était fixé sur Boca Chica au Texas, aux États-Unis, il y a près d’un an. En mars, il a annoncé qu’il souhaitait le renommer «Starbase». SpaceX construit actuellement une nouvelle usine au Texas pour son service haut débit par satellite Starlink, selon une offre d’emploi de la société, alors que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk continue d’investir dans l’État du sud des États-Unis.

Boca Chica n’est pas l’endroit idéal pour construire une base pour une société d’exploration spatiale, rapporte Écuyer. L’épicerie la plus proche est à 30 minutes en voiture, le service cellulaire est médiocre et il y a très peu d’eau douce. Mais c’était calme, ce qui n’est plus le cas.

La plupart des Boca Chica étaient des retraités et aimaient passer leur temps en paix. Mais tout cela a changé lorsque Musk a décidé de créer sa société SpaceX dans la région. Maintenant, les bruits sourds et les bruits de camions sont tous courants là-bas.

SpaceX se développait à un rythme rapide et les habitants de Boca Chica ont vite compris que cela signifiait des problèmes pour eux. À la fin de l’année dernière, la société spatiale privée a proposé d’acheter leurs maisons.

« L’expansion des activités de vol spatial rendra de plus en plus difficile la minimisation des perturbations », avait déclaré SpaceX dans une lettre aux résidents. Les habitants se sont fait entendre sur ce que c’était que de vivre l’expérience d’être le voisin de Musk – et tout était négatif.

En août de l’année dernière, SpaceX a fait allusion à la création d’une station balnéaire à Boca Chica, dans un article mentionnant la recherche d’un candidat pour occuper le poste de «talentueux directeur du développement de villégiature pour superviser le développement du premier complexe de SpaceX».