L’effet Musk fonctionne dans les deux sens. Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, Elon Musk, qui est connu pour avoir battu la crypto-monnaie en ligne et réussi à créer une hausse des prix des jetons, semble avoir fait le contraire pour un changement. Musk a annoncé jeudi que Tesla suspendait ses achats avec Bitcoin, ce qui a déclenché une glissade dans la monnaie numérique. Dans un article sur Twitter mercredi, Musk a fait part de ses inquiétudes concernant «l’utilisation en augmentation rapide des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin», tout en signalant que Tesla pourrait accepter d’autres crypto-monnaies si elles sont beaucoup moins gourmandes en énergie. ne vendez aucun des Bitcoins qu’il détient.

La décision de Musk intervient après que Tesla a révélé en février qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et prévoyait de l’accepter comme paiement. Cette annonce a ajouté une légitimité à la crypto-monnaie en tant que forme de paiement et d’investissement de plus en plus acceptable, en particulier de la part d’un membre important du S&P 500 avec un PDG de haut niveau qui a une grande popularité parmi les investisseurs particuliers et le grand public. Le site Web de Tesla avait également une page d’assistance dédiée à Bitcoin, notant que Bitcoin était la seule crypto-monnaie acceptée par Tesla dans la zone continentale des États-Unis.

Lorsque #Tesla a commencé à accepter #Bitcoin c’était sur 39k qui est passé à 53k en une semaine après l’annonce de Tesla 49k n’est toujours pas mal Faites-le vraiment signer en tant que RIP Bitcoin si une seule entreprise est suspendue et détient toujours une bonne quantité pic.twitter.com/vGL66TLNSl – D- (@ DevRider6) 13 mai 2021

Le tweet provoque une baisse de la valeur de la crypto-monnaie, jusqu’à 15% dans le trading asiatique, glissant en dessous de 50000 dollars, avant de réduire une partie de la baisse. Il était en baisse d’environ 8% à 50190 $ à 10h53 à Tokyo, rapports Bloomberg.Selon Coindesk, Bitcoin connaît une variation de -11,58% au cours des dernières 24 heures à 10h09 IST. Crypto-Twitter, cependant, n’était pas vraiment satisfait de cette décision, puisque Dogecoin, « l’autre » crypto-monnaie préférée de Musk, n’a pas non plus enregistré un bond record et a continué avec -10,06% de prix.

Certaines personnes ont également souligné un peu d’hypocrisie dans les tweets de Musk.

Nous sommes censés croire qu’Elon JUST a réalisé que l’exploitation minière de Bitcoin est mauvaise pour l’environnement? Le passe-temps du mec est de baiser avec les marchés financiers mondiaux. C’est un divertissement pour lui. – Andrew Schulz HEZI (@andrewschulz) 13 mai 2021

Elon… vous vous rendez compte que 75% des mineurs utilisent des énergies renouvelables, n’est-ce pas? Cette histoire énergétique a été démystifiée maintes et maintes fois. – Pompé (@APompliano) 12 mai 2021

La nouvelle de Bitcoin survient également quelques jours après que Musk a fait allusion à la possibilité pour le constructeur de voitures électriques d’accepter la devise Dogecoin comme moyen de paiement pour son véhicule. Le tweet du Dogefather survient quelques jours à peine après que sa société de fusée commerciale a déclaré qu’elle accepterait la crypto-monnaie inspirée des mèmes comme méthode de paiement. En raison de l’affiliation de Musk à la devise Dogecoin, qui a commencé comme une blague sur les réseaux sociaux en 2013, Musk est également appelé dans les médias sociaux le Dogefather. Il a été l’un des principaux promoteurs de la crypto-monnaie dans l’arène des entreprises.

Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins (BTC) en février dernier et en mars de cette année; il a commencé à accepter BTC comme moyen de paiement pour ses voitures directement sur son site Web. Il détient la crypto-monnaie dans le cadre de ses réserves. Jusqu’à présent, il a vendu 10% de ses avoirs en crypto-monnaie pour prouver sa liquidité comme alternative aux espèces.

