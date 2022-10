Tesla d’Elon Musk a eu un piratage génial pour attraper un employé qui divulguait les “secrets” de l’entreprise

Vous souvenez-vous en 2008, lorsque Tesla a surpris l’employé qui divulguait des informations confidentielles à la presse ? Sinon, un utilisateur de Twitter qui s’appelle Tanay Jaipuria a partagé une capture d’écran d’un ancien tweet du chef de Tesla, Elon Musk. Dans le tweet, on peut voir Musk révéler comment Tesla a attrapé le lanceur d’alerte. “Comment Tesla a attrapé l’employé qui divulguait des informations confidentielles à la presse en 2008. Vraiment intelligent”, lit la légende de l’image.

Sur l’image, on peut voir Musk répondre à NASA Earth. Il a écrit : “Nous avons envoyé ce qui semblait être des e-mails identiques à tous, mais chacun était en fait codé avec un ou deux espaces entre les phrases, formant une signature binaire qui identifiait le bailleur.” Regarde:

Comment Tesla a attrapé l’employé qui divulguait des informations confidentielles à la presse en 2008. Vraiment intelligent pic.twitter.com/5cSw2vKj81 — Tanay Jaipuria (@tanayj) 13 octobre 2022

Alors que beaucoup semblent avoir été impressionnés par la révélation, certaines personnes n’ont aucune idée de ce qui a été dit. « Disons qu’un espace équivaut à un 0 et deux équivaut à un 1. Vous avez une conversion binaire. Ex. Phrase._Sentence.__Sentence._ Qui encode en 010. Cet utilisateur a maintenant l’ID 010. Puisque vous avez deux valeurs à chaque endroit, vous pouvez représenter 2^N employés, où N est le nombre de phrases », a expliqué un utilisateur de Twitter. . Il a en outre écrit: «Je n’appellerais pas cela techniquement difficile. Si vous avez moins de 8 000 employés, vous n’avez besoin que de 13 phrases pour encoder des séquences uniques. Donnez à un script l’e-mail d’origine. Demandez au script d’ajouter des espaces. Demandez à votre outil de messagerie de masse de cracher des e-mails à chaque utilisateur de votre domaine. Script en python de 20 m.” Cela survient juste un jour après que Musk ait fait la une des journaux pour s’être aventuré dans le secteur des parfums. Il a inventé un parfum qui s’appelle “Burnt Hair” et il le vend sur The Boring Company. Il vend le parfum pour 100 $ chacun. Une taxe supplémentaire et l’expédition sont également facturées. Musk a également plaisanté sur la façon dont la vente de ces parfums l’aiderait, mais Twitter. Quelques heures seulement après ce tweet, il a vendu 20 000 flacons de parfum.

