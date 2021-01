Alors que 2021 pourrait être l’année de la camionnette électrique, un SUV à essence de retour d’entre les morts occupe le devant de la scène dans le monde automobile.

Alors que Tesla, General Motors et d’autres sont sur le point de faire sensation avec la sortie de camions à batterie, Ford a saisi les projecteurs avec sa renaissance tant attendue du Ford Bronco.

Le Bronco est en tête de la liste des nouveaux véhicules les plus attendus de 2021, selon des analystes et une analyse USA TODAY du buzz de l’industrie.

«Je dirais que le Bronco est définitivement en tête», a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des informations sur le site de recherche automobile Edmunds. «Ils ont mis tellement de muscle produit derrière tout cela.»

Bronco retardé:COVID-19 conduit à des goulots d’étranglement des fournisseurs

Le design de Tesla Cybertruck étourdit:«Excentrique», «accrocheur» ou «bizarre» «morceau de ferraille»?

Tout comme le Bronco, il existe plusieurs autres cas de constructeurs automobiles qui font revivre les plaques signalétiques de véhicules d’autrefois, tels que le Jeep Wagoneer et le Land Rover Defender.

«Tout comme nous voyons des voitures mourir, nous voyons beaucoup de VUS nouveaux et sympas arriver», a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif sur le site de vente de voitures iSeeCars. Mais «personne n’introduira un tout nouveau modèle de berline en 2021».

Voici quelques-uns des nouveaux véhicules les plus attendus de 2021:

Ford Bronco

La tristement célèbre poursuite d’OJ Simpson impliquant un Bronco blanc en 1994 commence à ressembler à un lointain souvenir. Ne cherchez pas plus loin que la ferveur entourant ce véhicule, qui est sur le point de faire ses débuts cet été après que les goulots d’étranglement des fournisseurs aient causé un retard.

«C’est indéniablement la matière première pour 2021», a déclaré Brauer.

Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer

Ces SUV reflètent la renaissance d’une plaque signalétique qui avait accumulé la poussière pour Fiat Chrysler, qui fait la marque Jeep.

Le Wagoneer s’adresse aux acheteurs grand public, tandis que le Grand Wagoneer s’adresse davantage aux acheteurs de luxe.

GMC Hummer EV

La décision de GM de faire revivre le Hummer en tant que pick-up électrique a causé l’essence de la dissonance cognitive, étant donné que la marque originale Hummer était un SUV gourmand en essence.

Peu importe. La version initiale du Hummer alimenté par batterie, qui est vendu à plus de 100 000 dollars, est indéniablement différente de son prédécesseur à combustible fossile moins cher.

Mais les gens achèteront-ils réellement des micros électriques ou aiment-ils simplement en parler?

«Je suis encore un peu douteux parce que c’est plus cher, vous n’avez pas nécessairement tout le pays qui en a besoin», a déclaré Caldwell. «Bien sûr, dans les villes, cela fonctionne bien. Mais dans les banlieues ou les zones plus rurales, je ne pense pas que ce soit nécessairement nécessaire, surtout si vous payez plus. »

Tesla Cybertruck

C’est peut-être l’entrée la plus douteuse de cette liste, ne serait-ce que parce que les analystes se demandent si elle sera réellement publiée en 2021. Mais Tesla a techniquement déclaré que son nouveau pick-up électrique était sur le point de sortir fin 2021.

On verra. Une chose est sûre: le style unique du Cybertruck, y compris son corps en acier inoxydable et ses fenêtres incassables, est pour le moins accrocheur.

Rivian R1T et R1S

Le pick-up R1T et le SUV R1S de la start-up automobile Rivian sont regroupés car ils sont basés sur la même architecture de véhicule et sont généralement considérés comme ayant leurs destins entrelacés.

Les véhicules électriques ont été salués par les critiques qui aiment leur apparence et apprécient l’approche délibérée de Rivian en matière d’ingénierie et de fabrication. Mais il reste à voir si Rivian peut fabriquer les véhicules efficacement et générer une base durable d’acheteurs. L’entreprise a déjà subi des retards.

«C’est probablement la société EV la plus impressionnante dans mon esprit qui est dans ce mode de pré-lancement», a déclaré Brauer. «J’ai donc de grandes attentes et des espoirs assez confiants que ce sera un véhicule électrique réussi.»

Ford Mustang Mach-E

Il s’agit de la version crossover électrique tant attendue de la voiture emblématique de Ford.

Il a certainement reçu beaucoup d’attention de la presse. Mais le Mach-E peut-il attirer les acheteurs? Une récente baisse de prix allant jusqu’à 3 000 $ n’a pas inspiré confiance. Mais c’est peut-être plus une indication de l’efficacité de Ford que le désintérêt des clients.

«Si vous regardez le buzz parce que les gens en parlent, le Mach-E est juste là-haut», a déclaré Brauer. «Mais si vous pensez que cela va changer la face du marché avec ses ventes ou faire gagner beaucoup d’argent à Ford, je pense que la plupart d’entre nous savent que cela n’arrivera pas.

Land Rover Defender

Tout comme d’autres marques automobiles creusent dans leur histoire pour faire revivre des plaques signalétiques très appréciées mais qui ont été abandonnées depuis longtemps, Land Rover ramène le Defender.

Le 4×4 Defender boxy – à l’origine connu sous le nom de Série I – a été vendu par Land Rover pendant environ sept décennies avant d’être brièvement arrêté dans le monde en 2016. Le véhicule n’a pas été vendu aux États-Unis depuis 1997.

Air lucide

La start-up Lucid Motors, basée dans la Silicon Valley, est dirigée par un ancien ingénieur en chef de la berline de luxe Model S de Tesla, donnant une crédibilité instantanée à ses efforts en matière de véhicules électriques.

La société affirme avoir développé un moteur électrique exclusif, un onduleur électrique et un bloc-batterie empilable basé sur son expertise dans le développement de batteries pour les voitures de course de Formule E.

Il lancera le système dans le Lucid Air, qui, selon lui, aura une autonomie de batterie de plus de 500 miles dans certaines versions. Son design élégant attire beaucoup d’attention. Mais Lucid peut-il exécuter les bases de la fabrication automobile?

«Nous espérons que nous avons dépassé l’ère des véhicules électriques vaporware, et je pense que Rivian et Lucid représentent ce qui semble être des véhicules réels», a déclaré Brauer.

Chevrolet Bolt EUV

Si au début vous ne réussissez pas avec une voiture, essayez un SUV.

Il n’est peut-être pas juste de dire que la Chevrolet Bolt d’origine, une sorte de berline, n’a pas réussi. La voiture électrique a une excellente autonomie et un prix compétitif, du moins par rapport aux véhicules Tesla. Mais ce n’est pas le succès que certains espéraient.

Ainsi, GM étend maintenant la plaque signalétique Bolt à un style de carrosserie plus large: un SUV, naturellement. C’est ce qu’on appelle le Bolt EUV, pour véhicule utilitaire électrique. C’est peut-être celui-là.

Jeep Wrangler 4xe

Écoutez, chaque fois qu’il y a un nouveau Wrangler, les gens vont le remarquer.

Mais c’est surtout le cas avec une version hybride rechargeable comme le Wrangler 4xe. Bénéficiant de l’une des bases de fans les plus fidèles du secteur automobile, le Wrangler ne peut pas faire de mal aux yeux de certaines personnes. Il est plus difficile de dire si cela continue avec le pivot électrique.

Nissan Ariya

Environ une décennie après avoir lancé la première voiture électrique grand public du siècle aux États-Unis, la Leaf, Nissan est sur le point de lancer son premier multisegment électrique.

Bien que la Leaf n’ait pas capté le public espéré par Nissan, la société espère que l’Ariya réussira. Avec une autonomie allant jusqu’à 300 miles, le véhicule devrait frapper les concessionnaires américains au second semestre 2021.

Mais est-ce trop énervé?

«Le design est assez polarisant», a déclaré Caldwell.

Volkswagen ID.4

Alors que Volkswagen a déjà vendu des véhicules électriques à faible volume, c’est le premier destiné à attirer une part importante des acheteurs de la marque.

Et c’est le premier d’une attaque de véhicules électriques à venir du plus grand constructeur automobile du monde en termes de ventes.

Genesis GV70 et GV80

La marque de luxe de Hyundai a reçu des distinctions notables pour son design avisé et sa grande qualité. Mais jusqu’à présent, tous les véhicules de la marque étaient des voitures particulières, et celles-ci ne se vendent pas très bien.

Cela pourrait changer avec les deux premiers SUV de la marque: le GV70 et le GV80.

Suivez le journaliste d’USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.