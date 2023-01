Tesla construira des camions lourds dans une nouvelle usine au Nevada

Si le camion Tesla est un succès, il pourrait exercer le même type de pression sur les constructeurs de camions établis que les constructeurs automobiles ont subi à cause des voitures électriques et des véhicules utilitaires sport de Tesla. Le succès des voitures Tesla a forcé General Motors, Ford Motor, Volkswagen et d’autres constructeurs automobiles à répliquer avec leurs propres véhicules électriques, bouleversant l’industrie.

Mais on ne sait pas combien d’acheteurs de camions passeront aux véhicules électriques et à quelle vitesse. Les propriétaires de flottes prêtent une attention particulière au coût de possession des véhicules qu’ils achètent, calculant soigneusement le prix du carburant, de l’entretien et des temps d’arrêt du conducteur. Le semi-remorque de Tesla coûtera probablement plus cher à l’achat qu’un camion lourd conventionnel et ne sera attrayant que si les clients pensent qu’ils peuvent compenser la différence en réduisant les dépenses de carburant et d’entretien.

Tesla annonce que son camion aura une autonomie de 500 miles, ce qui le rend probablement plus adapté aux trajets relativement courts. Il n’existe pas de réseau de recharge complet pour les camions. Jusqu’à ce qu’un réseau existe, le semi-remorque est susceptible de plaire principalement aux clients qui conduisent des camions à partir de dépôts où ils peuvent recharger du jour au lendemain.

Daimler, propriétaire de Freightliner Trucks, mise sur les piles à combustible à hydrogène comme le meilleur moyen d’éliminer les émissions d’échappement des camions long-courriers. Volvo, le deuxième constructeur mondial de camions après Daimler, poursuit une stratégie similaire. Mais ni l’un ni l’autre n’a commencé à produire en masse des camions à hydrogène, et l’hydrogène reste beaucoup plus cher que le diesel.

La nouvelle de la décision de Tesla de construire l’usine de camions est apparue lundi lorsque le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, l’a mentionné lors d’un discours.