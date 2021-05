Tesla cesse d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures.

Plus tôt cette année, Tesla a annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et M. Musk a annoncé le projet de la société d’accepter la monnaie. Tesla a ensuite vendu environ 300 millions de dollars de ses avoirs en Bitcoin, un produit qui a gonflé ses résultats au premier trimestre.

« La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas avoir un coût élevé pour l’environnement », M. Musk a écrit . «Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles.»

« Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passe à une énergie plus durable », a écrit M. Musk mercredi, faisant référence au processus par lequel le nouveau Bitcoin est créé.

Le prix du Bitcoin a légèrement baissé après l’annonce, selon Coindesk.

Alors que les crypto-monnaies explosent en valeur, la quantité d’énergie utilisée par les monnaies numériques est de plus en plus surveillée. Certaines estimations placent la consommation d’énergie de Bitcoin à plus que tout le pays argentin.

« Bitcoin utilise plus d’électricité par transaction que toute autre méthode connue de l’humanité, et ce n’est donc pas une bonne chose pour le climat », a déclaré Bill Gates en février.

M. Musk a également déclaré mercredi que Tesla «examinait d’autres crypto-monnaies» qui utilisent une fraction de l’énergie consommée par Bitcoin. M. Musk a été un promoteur de Dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague mais dont la valeur a explosé. Lors d’une apparition sur « Saturday Night Live » la semaine dernière, M. Musk a qualifié Dogecoin de « bousculade ». Dogecoin a chuté de près d’un tiers de son prix la nuit du spectacle.