Tesla baisse ses prix aux États-Unis et en Europe pour stimuler les ventes

Le constructeur de véhicules électriques Tesla réduit à nouveau ses prix aux États-Unis et dans toute l’Europe, selon les annonces publiées sur le site Web de l’entreprise jeudi soir aux États-Unis.

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ce qui l’a motivé à réduire les prix cette semaine.

Cependant, cette décision aux États-Unis pourrait aider Tesla à se qualifier pour davantage de crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques et à augmenter le volume des ventes ici et à l’étranger, après l’augmentation de la concurrence et des taux d’intérêt.

En Europe, Tesla a réduit les prix de ses véhicules Model 3 et Model Y en Autriche, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni

Reuters a rapporté qu’en Allemagne, Tesla a réduit les prix de la Model 3 et de la Model Y de 1 % à environ 17 %, selon la configuration. Le modèle 3 de Tesla était le véhicule électrique le plus vendu en Allemagne en décembre 2022, suivi du modèle Y. La société a battu Volkswagen et son populaire véhicule électrique ID.4 en Allemagne.

Le modèle 3 de Tesla à son prix réduit est comparable à la voiture électrique d’entrée de gamme de Volkswagen, l’ID.3.

Selon le chercheur indépendant de l’industrie des véhicules électriques, TroyTeslike, le prix d’un nouveau Tesla Model 3 aux États-Unis a chuté de 6 % à 14 %, selon la configuration, et le coût du modèle Y a chuté d’environ 19 %, également selon la configuration. .

La Model 3 est la berline d’entrée de gamme de Tesla. Le modèle Y est classé par certains comme un véhicule utilitaire sport et d’autres comme un multisegment. La société a également baissé les prix de ses véhicules plus chers, la berline Model S et le SUV Model X à ailes de faucon aux États-Unis.

En règle générale, les véhicules électriques sont éligibles à des crédits d’impôt aux États-Unis, en fonction du facteur de forme ou de la catégorie dans laquelle ils se situent, de leur efficacité et de leur autonomie (c’est-à-dire du nombre de kilomètres qu’ils peuvent parcourir avec une batterie complètement chargée) ainsi que du prix de détail suggéré par les fabricants. .

Le gouvernement américain a retardé l’établissement de nouvelles règles sur l’approvisionnement en matières premières et en composants de batterie pour permettre aux constructeurs automobiles de bénéficier d’un crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules propres jusqu’à au moins fin mars 2023.

Cela signifie que Tesla – et d’autres fabricants de véhicules électriques – peuvent pour l’instant acheter des pièces et des minéraux critiques auprès de fournisseurs du monde entier, tout en bénéficiant de certaines subventions pour les véhicules électriques. Ceux qui cherchent à se qualifier pour des subventions fédérales doivent terminer l’assemblage final de leurs voitures électriques en Amérique du Nord conformément aux règles provisoires actuelles.

La dernière série de remises de Tesla pourrait permettre à l’entreprise de récolter les bénéfices des crédits d’impôt pour les véhicules électriques à court et à long terme. Mais cela risque aussi de contrarier les clients qui viennent d’accepter de prendre livraison de nouvelles voitures électriques de Tesla avant la fin de 2022 à des prix plus élevés.

Plus tôt ce mois-ci, Tesla clients en colère en Chine en réduisant les prix de ses voitures Model 3 et Model Y là-bas après que beaucoup eurent accepté de prendre livraison à des prix plus élevés avant le 31 décembre. Certains des clients ont organisé des manifestations et exigé des rabais, mais jusqu’à présent, Tesla n’a pas cédé, selon un rapport de Reuters.

Fin décembre, Tesla a réduit ses voitures Model 3 et Model Y d’environ 7 500 $ pour inciter les clients à prendre livraison avant la fin du quatrième trimestre. Tesla a également offert à certains clients américains 10 000 miles de recharge gratuite (dans les stations Tesla Supercharge) s’ils acceptaient de prendre livraison avant la fin de l’année.

Malgré les remises, au quatrième trimestre 2022, Tesla a annoncé des livraisons de 405 278 véhicules et une production de 439 701 véhicules. La société avait dit aux actionnaires de s’attendre à une croissance annuelle des livraisons de véhicules de 50 % sur un horizon pluriannuel, mais n’a pas atteint cet objectif annuel et les attentes des analystes au quatrième trimestre.

Tesla exploite désormais sa première usine d’assemblage de véhicules aux États-Unis à Fremont, en Californie, une plus récente à Austin, au Texas, sa première usine à l’étranger à Shanghai et une plus récente à Gruenheide, en Allemagne.

La capacité de production de l’entreprise devrait être beaucoup plus élevée en 2023 que les années précédentes avec ces usines, mais les analystes baissiers ont exprimé des inquiétudes quant à une éventuelle « falaise de la demande ».

Tesla fait maintenant face à plus de concurrence, à des taux d’intérêt plus élevés et à des dépenses de consommation plus lentes que ces dernières années, ont écrit les analystes de Bernstein dans une note du 12 janvier.

Ils ont déclaré: “Nous pensons que de nombreux investisseurs sous-estiment l’ampleur des défis de la demande auxquels Tesla est confronté.” Cependant, la société a eu une note de “sous-performance” et un objectif de cours de 150 $ sur les actions de Tesla après la baisse du cours de l’action de la société ces derniers mois.

Le PDG Elon Musk a vendu pour des milliards de dollars de ses actions Tesla l’année dernière, en partie pour financer un rachat par emprunt de Twitter pour environ 44 milliards de dollars. Depuis qu’il a repris Twitter et s’est nommé PDG fin octobre, Musk partage son temps et partage certaines ressources entre le secteur des médias sociaux et sa société de voitures électriques.

Tesla prévoit de publier ses résultats du quatrième trimestre 2022 le 25 janvier 2023 et devrait alors partager ses nouvelles perspectives pour l’année à venir.