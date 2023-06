"Tesla arrive en Inde dès que…": Elon Musk après avoir rencontré PM Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, alors qu’il entamait sa visite d’État historique de trois jours aux États-Unis. « Je suis un fan de Modi », a déclaré Musk aux journalistes après la réunion.

« Ce fut une rencontre fantastique avec le Premier ministre et je l’aime beaucoup. Il a visité notre usine il y a quelques années. Nous nous connaissons donc depuis un certain temps », a déclaré Musk. « Je suis incroyablement enthousiasmé par l’avenir de l’Inde. Je pense que l’Inde a plus de promesses que n’importe quel grand pays du monde. »

Le Premier ministre avait rencontré Musk en 2015 lors d’une visite à l’usine Tesla Motors en Californie.

Interrogé sur le calendrier de l’arrivée de Tesla en Inde, Musk a déclaré: « Je suis convaincu que Tesla sera en Inde et le fera dès que cela sera humainement possible. »

« Le Premier ministre Modi se soucie vraiment de l’Inde parce qu’il nous pousse à faire des investissements importants en Inde, ce que nous avons tendance à faire. Nous devons juste trouver le bon moment », a ajouté le chef de Twitter. « Il veut vraiment faire ce qu’il faut pour l’Inde. Il veut être ouvert, il veut soutenir les entreprises. Et évidemment, en même temps, s’assurer que cela profite à l’Inde. »

Lors d’une interview accordée au Wall Street Journal, on a demandé à Musk si le constructeur automobile était intéressé par le marché indien. « Absolument, » répondit-il. Il a ajouté que Tesla devrait finaliser un emplacement pour installer son usine en Inde d’ici la fin de cette année.

Le Premier ministre rencontre près de deux douzaines de leaders d’opinion de divers domaines après son atterrissage à New York mardi soir. Ces dirigeants comprennent des lauréats du prix Nobel, des économistes, des artistes, des scientifiques, des universitaires, des entrepreneurs, des universitaires et des experts du secteur de la santé.

Outre Musk, le Premier ministre a également rencontré l’auteur Robert Thurman et le statisticien Nicholas Nassim Taleb.

Figurent également sur la liste le chanteur indo-américain Falu Shah, l’auteur et chercheur Jeff Smith, l’ancien représentant américain au commerce Michael Froman, le diplomate Daniel Russel et l’expert en défense Elbridge Colby.

Le Premier ministre est parti mardi matin pour les États-Unis pour une prestigieuse visite d’État, un honneur réservé par Washington DC au plus proche des alliés. Les points forts de l’itinéraire du Premier ministre comprennent une allocution à une session conjointe du Congrès américain, des rencontres avec des chefs d’entreprise et des expatriés indiens, et un dîner d’État à la Maison Blanche avec le président américain Joe Biden.

Les liens commerciaux et de défense figurent en bonne place à l’ordre du jour de ce voyage historique.