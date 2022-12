Tesla annonce un tapis de recharge sans fil de type AirPower à 300 $

Bien que tu sois toujours ne peut pas acheter le Cybertruck de Tesla, vous pourrez bientôt acheter… un tapis de recharge sans fil “inspiré par” le design emblématique à angle agressif du camion électrique. Et comme l’AirPower annulé d’Apple, il chargera votre appareil, peu importe où vous le placez sur le tapis.

Tesla a dévoilé son propre tapis de recharge sans fil, qui a un aspect anguleux, bien qu’il lui manque la teinte chromée argentée futuriste du Cybertruck. Le tapis charge les appareils prenant en charge Qi, ce qui signifie qu’il devrait pouvoir recharger votre iPhone et vos AirPods, mais pas votre Apple Watch ou une autre smartwatch.

Vous pourrez charger jusqu’à trois appareils à 15 watts chacun sur le tapis de Tesla, qui est plus lent que le Vitesse de charge maximale de 45 watts du Samsung Galaxy S22 Plus et Ultra (ou même plus dans d’autres téléphones Android), mais reste décent par rapport aux chargeurs sans fil de 5 watts et 10 watts. Mais le tapis a l’air si petit qu’il peut être difficile d’y entasser trois téléphones.

La valeur du tapis de Tesla, cependant, est de charger votre appareil où qu’il soit placé, grâce à une technologie de charge qui utilise 30 bobines Qi et s’appelle FreePower. C’est le nouveau nom d’Aira, une technologie qui avait déjà été utilisée dans les tapis de chargement lancés par Nomad, qui avait tenté de réussir là où AirPower d’Apple avait échoué avec des tapis de chargement sans fil multi-appareils. Bien qu’il ait chargé les appareils quelle que soit leur orientation, selon une revue MacRumors, la Nomad Base Station Pro avait des bizarreries et une charge réduite pour les nouveaux iPhones.

Si vous êtes intéressé par le tapis de Tesla, appelé le Plate-forme de charge sans filvous pouvez le précommander pour 300 $ et sa livraison commencera en février 2023.

Lire la suite: RIP, AirPower : Une brève histoire du chargeur condamné d’Apple