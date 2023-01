Tesla annonce un chiffre d’affaires record pour 2022, avec 1,31 million de véhicules électriques vendus

Tesla a terminé 2022 sur une larme, soutenue par les récentes réductions de prix de son écurie de berlines et de VUS électriques. Les résultats du constructeur automobile pour l’année 2022, publiés mercredi à la clôture du marché, ont révélé qu’il avait livré 405 278 voitures électriques au quatrième trimestre, contre 343 830 livraisons au trimestre précédent. Cela porte le total des livraisons de Tesla en 2022 à 1,31 million de voitures, ce qui est un record pour la marque et une croissance de 40 % d’une année sur l’autre, mais aussi juste en deçà de son propre objectif de 1,4 million de livraisons.

Dans La publication des résultats de Tesla, il note que le prix de vente moyen de ses véhicules est “généralement sur une trajectoire descendante depuis de nombreuses années”. Le constructeur automobile a réduit les prix jusqu’à 20% sur sa gamme de voitures électriques à la fin de l’année dernière – une décision stimulée en partie par une demande réduite mais aussi pour faire passer le modèle 3 et le modèle Y sous le plafond de qualification de 55 000 $ pour le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les berlines électriques. inclus dans l’année dernière Loi sur la réduction de l’inflation.

Investisseurs n’étaient pas très satisfaits des baisses de prixmais Elon Musk a postulé que des Teslas plus abordables sont une bonne chose.

“Notre objectif a toujours été de rendre les voitures abordables pour le plus grand nombre de personnes possible”, a déclaré le PDG de Tesla lors d’un appel mercredi avec des investisseurs. “Je suis donc heureux que nous soyons en mesure de le faire.”

Le constructeur automobile rapporte que le prix de vente moyen d’une Tesla a diminué de moitié entre 2017 et 2022 et continuera probablement de baisser. Cela est dû en partie aux baisses de prix, mais surtout grâce aux modèles 3 et Y moins chers qui constituent désormais la part du lion de la production et des livraisons de Tesla. En 2018, ils représentaient un peu plus de la moitié des 254 530 ventes de Tesla ; aujourd’hui, ils représentent environ 95 % des 1,31 million de voitures Tesla vendues en 2022.

Tesla



Malgré la baisse du prix de transaction moyen, Tesla a déclaré avoir amélioré ses marges d’exploitation de 14% négatifs à 17% positifs sur la période de 2017 à 2022, attribuant le même changement à des modèles moins coûteux à produire, ainsi que son investissement dans usines localisées et plus efficaces. Plus tôt cette semaine, Tesla a annoncé un nouvel investissement de 3,6 milliards de dollars dans son Giga-usine du Nevada, ajoutant deux nouvelles usines à l’installation : Une usine de 100 GWh soutiendra une production suffisante de ses 4680 cellules de batterie pour jusqu’à 1,5 million de véhicules électriques légers par an. Pendant ce temps, un volume élevé Semi usine produira éventuellement le camion commercial entièrement électrique de Tesla.

Tesla prévoit également que les bénéfices, l’après-vente et les services liés aux logiciels prendront en charge une partie de la baisse des prix de transaction. “Alors que nous continuons à mettre en œuvre des innovations pour réduire les coûts de fabrication et d’exploitation”, déclare l’investisseur, “au fil du temps, nous nous attendons à ce que nos bénéfices liés au matériel s’accompagnent d’une accélération des bénéfices liés aux logiciels”.

L’année dernière, Tesla a également publié sa version bêta complète de l’auto-conduite à environ 400 000 clients aux États-Unis et au Canada qui ont payé pour le logiciel d’assistance à la conduite, et pendant ce lancement n’a pas été sans controverse, c’est une étape importante dans le plan du constructeur automobile pour accélérer ses revenus liés aux logiciels. Le FSD, à partir d’une hausse de prix en septembre 2022, est un supplément de 15 000 $ en plus du coût du véhicule. (Nous notons, comme toujours, qu’il n’y a pas de voitures autonomes actuellement en vente.)

“J’ai toujours dit que Tesla est autant une entreprise de logiciels qu’une entreprise de matériel, mais Tesla est vraiment l’une des plus grandes sociétés d’IA au monde, tant du côté des logiciels que du côté du matériel”, a déclaré Musk lors de l’appel aux investisseurs. “Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la résolution de l’IA du monde réel, c’est la chose qui a un potentiel d’ordre de grandeur pour Tesla.”

Tesla



Les ventes de voitures d’occasion, les revenus de la suralimentation payante et la croissance de ses flottes de services physiques et de services mobiles contribuent également à “une grande partie des bénéfices en 2022”, selon le rapport. Pendant ce temps, en dehors de la croissance liée aux véhicules, Tesla a également enregistré des augmentations de son stockage d’Energie (152%) et énergie solaire (18%) entreprises. Au total, Tesla a enregistré un bénéfice net de 3,7 milliards de dollars, ou 1,07 dollar par action, contre 2,32 milliards de dollars, ou 68 cents par action, au quatrième trimestre. Les revenus ont augmenté de 37,2 % pour atteindre 24,4 milliards de dollars.

Pour l’avenir, Tesla s’attend à ce que sa séquence de croissance se poursuive, prévoyant 1,8 million de voitures vendues en 2023. Production de cybertrucks devrait commencer plus tard cette année au Texas, avec plus de détails lors de la journée des investisseurs du constructeur automobile le 1er mars. Pendant ce temps, le Tesla Semi est entré en production pilote au Nevada, avec les premiers exemples livré à PepsiCo à la fin de l’année dernière.