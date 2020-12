La Tesla d’Elon Musk est prête à entrer sur le marché automobile indien d’ici juin 2021. Le fabricant américain de véhicules électriques (EV) est prêt à commencer à accepter les réservations pour son lancement inaugural avec le Model 3, officiellement à partir du mois prochain et les livraisons pourraient commencer d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

Selon un rapport de l’Economic Times Auto, le PDG de Tesla, Elon Musk, dans un tweet en octobre de cette année, a annoncé que son entreprise entrerait en Inde en 2021. Musk, en réponse à un tweet, a affirmé avoir introduit sa marque EV l’année prochaine à coup sûr.

Tesla reprendra désormais ses réservations en Inde à partir de janvier 2021 et le modèle 3 arrivera en Inde en tant que Completely Built Up (CBU) et devrait coûter environ 55 à 60 lakhs. Elle se positionnera comme une voiture de luxe et ne devrait pas faire face à la concurrence en Inde.

Le modèle 3 de Tesla est non seulement la version la plus abordable à ce jour lors de son déploiement en 2017, mais il est également devenu la voiture électrique la plus vendue au monde. Le niveau d’entrée est disponible dans les variantes suivantes: gamme standard (RWD), gamme standard plus (RWD), longue portée (AWD) et performance longue portée (AWD). La taille de sa batterie varie de 50 kWh à 75 kWh et son autonomie de 381 km à 580 km.

Les voitures Tesla sont suivies par leurs fans en Inde et les réactions sur les réseaux sociaux à l’actualité en sont un témoignage. Bien qu’il y ait eu aussi quelques blagues, cette décision est largement saluée par la majorité en Inde.

Regarde:

Quelle bonne nouvelle @Tesla @Elon Musk , Il commencera à fonctionner en Inde au début de 2021, J’espère que c’est vrai, J’attends tesla depuis une décennie maintenant! – PatriotNation (@ Patriot53165850) 28 décembre 2020

Les livraisons de Tesla Model 3 commenceront en Inde d’ici juin – Elon Musk est prêt à conquérir en Inde 💫❤️ @Elon Musk @Tesla – Aanchal Chadha (@ AanchalChadha2) 28 décembre 2020

Le ministre de l’Union des transports routiers et de la voirie et le ministre des micro, petites et moyennes entreprises Nitin Gadkari ont également déclaré que Tesla «démarrera ses activités» en Inde au début de 2021.