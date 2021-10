Tesla annonce des livraisons trimestrielles record dans un contexte de pénurie de puces

Vendredi, les principaux constructeurs automobiles, dont General Motors et Toyota, ont déclaré avoir subi une récente baisse des ventes aux États-Unis en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs, les perturbations de la pandémie ayant provoqué des fermetures d’usines et des goulots d’étranglement de fret.

Tesla ne ventile pas ses livraisons par pays. Une grande partie de sa croissance récente a été propulsée par les ventes en Europe et en Chine.

Les l’entreprise a dit il a livré 241 300 véhicules au cours de la période de trois mois, son total trimestriel le plus élevé à ce jour. Il s’agit d’une augmentation de 20 pour cent par rapport au deuxième trimestre et de 73 pour cent de plus que le total du troisième trimestre de l’année dernière.

Alors même que des constructeurs automobiles plus établis ont signalé un ralentissement des ventes en raison de contraintes d’approvisionnement, Tesla a déclaré samedi qu’il avait enregistré une augmentation saine des livraisons mondiales de ses voitures électriques au troisième trimestre.

La production des modèles S et X a été interrompue pendant un certain temps cette année pendant que Tesla préparait son usine de Fremont, en Californie, pour construire des versions mises à jour.

La société a déclaré avoir produit 237 823 véhicules au cours du trimestre, dont 228 882 étaient soit le modèle 3, soit sa version plus spacieuse, le modèle Y. Elle a fabriqué 8 941 de ses véhicules les plus rentables, la berline de luxe Model S et le véhicule utilitaire sport Model X, seulement un peu plus de la moitié du total de la période d’il y a un an.

Lorsque la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre en juillet, son directeur général, Elon Musk, a déclaré qu’elle avait surmonté la pénurie en passant à des puces plus facilement disponibles et en écrivant de nouvelles instructions à intégrer dans les puces – connues sous le nom de micrologiciel. Mais il a également déclaré que Tesla avait dû ralentir une partie de la production par manque de pièces.

Dans sa brève annonce samedi, Tesla a laissé entendre qu’il n’avait pas été épargné par ces problèmes. « Nous tenons à remercier nos clients pour leur patience alors que nous relevons les défis mondiaux de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique », a déclaré la société.

Bien que largement dépassé par les entreprises les plus établies, Tesla est le constructeur automobile le plus apprécié au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 770 milliards de dollars. Mais il fait face à une nouvelle concurrence alors que les véhicules électriques passent d’un créneau au grand public.

Rivian, un constructeur américain de camions électriques avec plus de 10 milliards de dollars d’investissements d’Amazon, de Ford Motor et de plusieurs sociétés de Wall Street, a déposé vendredi des documents auprès de la Securities and Exchange Commission avant un premier appel public à l’épargne.

Et Lucid Motors, dirigé par un ancien dirigeant de Tesla, Peter Rawlinson, a déclaré qu’il commencerait bientôt à livrer une berline de luxe capable de parcourir jusqu’à 520 milles avec une seule charge de sa batterie, environ 100 milles plus loin que la Tesla la plus longue. maquette.