Tesla, AMC, sud-ouest et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Tesla (TSLA) – Tesla a gagné 1,6% en pré-commercialisation au cours d’une session volatile, après une séquence de sept jours de défaites et des baisses au cours de dix des onze dernières sessions. Baird a réduit son objectif de prix sur Tesla à 252 $ par action contre 316 $, mais continue de noter que l’action surperforme.

Divertissement AMC (AMC) – AMC Entertainment a augmenté de 1,2% dans les échanges avant commercialisation après que le PDG Adam Aron a demandé au conseil d’administration de la chaîne de cinémas de geler son salaire. Il a également exhorté les autres hauts dirigeants d’AMC à faire de même.

Compagnies aériennes du sud-ouest (LUV) – Southwest Airlines a chuté de 1,3% dans l’action de précommercialisation alors qu’elle continue d’annuler des vols dans sa lutte pour revenir à un horaire normal. Southwest a annulé des milliers de vols au cours de la semaine dernière, à la suite d’une violente tempête hivernale, et limite les réservations au cours des prochains jours.

Nvidia (NVDA), Technologie Micron (MU) – Ces actions et d’autres actions de semi-conducteurs restent sous surveillance alors que les investisseurs se concentrent sur une offre excédentaire de puces. Cela contraste fortement avec la pénurie mondiale pendant la pandémie, lorsque la demande augmentait.

Pomme (AAPL) – Apple est légèrement plus élevé en pré-commercialisation après sa clôture de mardi, qui était la plus basse depuis juin 2021. Apple a chuté au cours des trois derniers jours et au cours de huit des neuf dernières séances de bourse.

Lyft (LYFT) – L’action de la société de covoiturage reste sous surveillance après avoir clôturé en dessous de 10 $ par action pour la première fois depuis son introduction en bourse en 2019. Elle a rebondi de 1,1 % dans les échanges avant commercialisation.

Générac (GNRC) – L’action du fabricant d’équipements électriques a été notée acheter dans une nouvelle couverture chez Janney Montgomery Scott avec un objectif de cours de 160 $, ce qui implique une hausse de 76% par rapport aux niveaux actuels. Generac est le moins performant du S&P 500 pour 2022 avec une baisse de 74,1 %.