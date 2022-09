Tesla ajoute le co-fondateur d’Airbnb, Joe Gebbia, à son conseil d’administration

Joe Gebbia, co-fondateur d’Airbnb et président d’Airbnb.org, lors du festival South By Southwest (SXSW) à Austin, Texas, États-Unis, le dimanche 13 mars 2022.

Tesla a ajouté le co-fondateur, designer et milliardaire d’Airbnb, Joe Gebbia, en tant que membre indépendant de son conseil d’administration conformément à un règlement dépôt mercredi.

L’ajout de Gebbia au conseil d’administration du constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk fait suite au départ du président et directeur de la technologie d’Oracle, Larry Ellison, qui a été annoncé en juin et finalisé après un vote par procuration des actionnaires en août.

Tesla a ajouté Ellison et l’ancienne directrice de Walgreens Boots Alliance, Kathleen Wilson-Thompson, au conseil d’administration en décembre 2018 afin de se conformer aux termes d’un accord de règlement avec la Securities and Exchange Commission. La SEC avait accusé Tesla et Musk de fraude civile en matière de valeurs mobilières après que le PDG eut tweeté qu’il envisageait de privatiser Tesla pour 420 $ par action et avait obtenu un financement pour le faire.

L’ajout de Gebbia au conseil d’administration de Tesla pourrait aider Tesla à éviter de nouveaux conflits avec la SEC, qui a lancé plusieurs enquêtes pour déterminer que Musk et Tesla restent en conformité avec leur accord.

Designer de formation, Gebbia était chez Airbnb depuis ses débuts en 2007. Il a démissionné de son rôle d’opérateur chez le mastodonte de la location à court terme en juillet de cette année.

Cependant, Gebbia reste sur le Conseil Airbnb et est président d’Airbnb.org, l’organisation à but non lucratif affiliée à la société qui fournit des logements aux personnes déplacées en temps de crise, y compris celles touchées par les catastrophes naturelles et les conflits mondiaux.

Tesla a noté dans un article de blog de l’entreprise et dans des documents déposés auprès de la SEC que Gebbia a “renoncé au droit à une indemnisation en espèces” jusqu’à nouvel ordre, et a renoncé à “une indemnisation en actions jusqu’en juillet 2023”, jusqu’à ce que le conseil d’administration décide à quoi ressemblera une indemnisation en actions appropriée pour chacun membre va de l’avant.

Gebbia n’a encore été affectée à aucun comité du conseil d’administration de Tesla.

Les autres membres non exécutifs du conseil d’administration de Tesla comprennent :

Présidente Robyn Denholm

Ira Ehrenpreis, fondatrice de la société d’investissement en capital-risque DBL Partners

Hiro Mizuno, ancien dirigeant de fonds de pension japonais, qui est l’envoyé spécial de l’ONU pour la finance innovante et l’investissement durable

L’entrepreneur des médias James Murdoch

Le restaurateur Kimbal Musk, qui est le frère du PDG Elon Musk.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la nomination de Gebbia et la SEC.