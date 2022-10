Tesla AI Day 2022 : Tout ce que nous avons appris sur Tesla Bot, Dojo et plus encore

L’équipe d’intelligence artificielle de Tesla est montée sur scène vendredi soir pour la deuxième journée annuelle de l’IA de l’entreprise afin de démontrer l’état d’avancement de leurs recherches sur les robots et les véhicules autonomes. Tesla AI Day 2022 nous a donné notre premier aperçu du robot Optimus se promenant sur la scène, des mises à jour sur le logiciel de conduite autonome et un premier aperçu du matériel Dojo qui alimente la recherche sur l’IA de Tesla.

Initialement prévu pour juin, le PDG de Tesla, Elon Musk retardé la vitrine jusqu’en septembre pour faire fonctionner le prototype Optimus. “Cet événement est destiné au recrutement d’ingénieurs en IA et en robotique, il sera donc très technique”, Musk a tweeté jeudi. Reflétant la position de Musk selon laquelle le bot Tesla sera “amical”, Tesla a tweeté une animation de mains de robot formant un symbole de coeur humain.

L’événement a débuté par une brève allocution du PDG Elon Musk ponctuée par une brève démo de la dernière version d’Optimus, qui comportait de nombreuses pièces exposées, mais agitait et marchait seule sur la scène sans attache. C’est loin de l’année dernière au Journée inaugurale de l’IAquand un humain cabriolet autour de la scène dans un costume d’Optimus. Mais il y a beaucoup de travail à faire avant que l’Optimus ne devienne l’assistant autonome ultra-capable qu’Elon Musk pense qu’il pourrait être.

“L’Optimus a deux fois le rendement économique [of people,]” a déclaré Musk sur scène. “En fait, on ne sait pas quelle est la limite.”

Mieux encore, Optimus pourrait être mis en vente dans trois à cinq ans, a déclaré Musk.

La nuit avait plus que les grands espoirs de Musk pour l’Optimus. Les ingénieurs ont décrit les défis de conception pour faire bouger le robot et reconnaître les choses comme le feraient les humains. Ensuite, les chercheurs de Tesla de l’équipe à l’origine du logiciel de conduite autonome Autopilot ont expliqué les progrès réalisés avec son logiciel Full Self Driving (FSD), qui emmène le pilote automatique de navigation sur autoroute dans des rues plus complexes de la ville. Les derniers sont venus les gens du matériel qui ont dévoilé ce que Dojo peut vraiment faire une fois que leurs armoires matérielles empilées avec des centaines de puces commencent à arriver au début de l’année prochaine.

Voici ce que nous avons appris lors du Tesla AI Day 2022.

Tesla



Le Tesla Bot marche et ondule tout seul

Nous sommes encore loin de la version finale que nous avons vue dans l’art conceptuel lors de la journée de l’IA de l’année dernière, mais une version de travail d’Optimus a finalement été dévoilée. Pesant 73 kg, emballant une batterie de 2,3 kWh dans son châssis servo-exposé et utilisant des actionneurs tiers, il se promenait et agitait par ses propres moyens.

La prochaine version d’Optimus a été sortie pour taquiner le public, un modèle plus élégant avec un boîtier en métal couvrant son torse et ses membres avec des actionneurs construits par Tesla, mais il n’était pas assez loin dans le développement pour se déplacer par ses propres moyens et simplement agité. Comme Musk l’a souvent dit au cours de la nuit, leur objectif est de “produire le robot le plus rapidement possible et de le rendre utile le plus rapidement possible”.

Oui, Optimus viendra dans un modèle Catgirl

Peu de temps après avoir révélé Optimus, et littéralement alors qu’il était dans les coulisses pendant que son équipe poursuivait la présentation de Tesla, Musk a tweeté que “Naturellement, il y aura une version catgirl de notre robot Optimus.” Un deuxième tweet de réponse montrait une photo d’une figurine d’action féminine au premier plan – probablement Zero Suit Samus, devine cet écrivain – avec des rangées et des rangées de châssis de robot en forme d’humanoïdes féminins derrière.

Il est impossible de dire si Musk est sérieux, bien qu’en réponse à une question pendant la période de questions-réponses, il ait laissé entendre qu’il pourrait y avoir différentes apparitions pour Optimus. “Nous voulons avoir des versions vraiment amusantes d’Optimus”, a déclaré Musk. “Vous pouvez écorcher le robot de différentes manières.”

Stephen Shankland



Full Self-Driving passe à 160 000 utilisateurs bêta

L’équipe de pilotage automatique de Tesla a expliqué le chemin parcouru avec Full Self Driving (FSD), qui a étendu sa version bêta de 2 000 conducteurs Tesla l’année dernière à 160 000 en 2022 à ce jour. Il n’est toujours disponible qu’aux États-Unis et au Canada, bien que Musk ait affirmé que sans problèmes réglementaires à régler avec chaque pays dans lequel ils s’étendraient, il est techniquement possible que Tesla puisse ouvrir la version bêta de FSD à l’échelle mondiale d’ici la fin de l’année.

Lors de leur session de démonstration, les ingénieurs de Tesla ont expliqué comment ils avaient accéléré les capacités de prise de décision de la voiture, passant des options de pesée en millisecondes à 100 microsecondes, ce qui est dix fois plus rapide. L’équipe a montré comment la technologie de FSD voit le monde autour de Teslas cartographié en géométrie 3D et fait des choix en fonction de ce qui les entoure.

Entraîner le modèle FSD à faire ces choix n’est pas une mince affaire non plus. Tesla a bricolé trois superordinateurs, également connus sous le nom de plate-forme de supercalcul Dojo, qui est actuellement composée de 14 000 GPU – 10 000 pour la formation et 4 000 pour l’étiquetage. Si vous avez eu du mal à trouver des GPU rares, certains d’entre eux sont peut-être allés à Tesla.

D’autres ingénieurs de Tesla ont expliqué des sujets loufoques comme la création d’un réseau neuronal complet juste pour reconnaître les voies sur les routes. Leurs premiers modèles basés sur l’image pouvaient identifier la voie dans laquelle la voiture roulait et celles à droite et à gauche, qui fonctionnaient sur des routes simples comme les autoroutes, mais l’équipe voulait créer un système pour des manœuvres beaucoup plus complexes comme tourner à gauche et à droite dans intersections malgré les multiples voies de circulation des voitures, des autobus, des vélos et des piétons.

Dojo est plus rapide que des piles de GPU

Tesla commence à construire un énorme, pile de matériel sur mesure appelée Dojo pour former son IA sur toutes les vidéos que ses voitures captent et renvoient à l’entreprise. Pour obtenir les performances dont l’équipe d’IA a besoin pour parcourir un coffre-fort de 30 pétaoctets, Tesla est devenu dense avec son matériel.

Comme les ingénieurs l’ont expliqué, une pile de 25 matrices Dojo (appelées D1) est collectée dans une tuile qui peut remplacer six boîtiers GPU prêts à l’emploi. Les plateaux système de six tuiles, associés à 640 Go de DRAM répartis en 20 cartes, ne mesurent que 75 mm de haut (ou environ dix iPhone 14 empilés), pèsent 135 kg et sont capables de 54 PetaFLOPS de puissance de calcul – ou 54 quadrillions en virgule flottante opérations par seconde.

Deux de ces plateaux sont placés dans une armoire (appelée ExaPOD) et chargés de toutes les sources d’alimentation nécessaires pour le maintenir à flot. Malgré une consommation d’énergie si importante que, lors des tests de l’année dernière, les ingénieurs ont poussé l’armoire à plus de 2 mégawatts, ce qui a déclenché leur sous-station et a reçu un appel de la ville, ils ont pu réduire le coefficient de dilatation thermique (CTE) — une métrique de l’efficacité de la gestion de la chaleur – par un facteur de trois.

Pour comparer avec les performances hors rack, un processus standard prend cinq microsecondes avec une pile de 25 matrices D1, mais 150 microsecondes avec une pile de 24 GPU.

Ce n’est que la première génération de ces appareils. Tesla prévoit de construire son ExaPOD initial d’ici le premier trimestre de 2023 avec six autres qu’ils prévoient de construire. Mais la prochaine génération sera dix fois meilleure avec un matériel plus avancé.

Tesla pourrait prêter Dojo aux entreprises pour former leurs IA

Tesla aura certainement les mains pleines pour construire Dojo et l’intégrer pour former sa propre IA, mais en réponse à une question d’un membre du public de l’AI Day, Musk a déclaré que la société ne vendrait probablement pas ses armoires personnalisées en tant qu’entreprise. Au lieu de cela, il est possible que Tesla vende du temps de calcul sur un Dojo à la place, un peu comme Amazon Web Services, a-t-il théorisé.

“Faites simplement en sorte que ce soit un service que vous pouvez utiliser, disponible en ligne et où vous pouvez former vos modèles beaucoup plus rapidement et pour moins d’argent”, a déclaré Musk.