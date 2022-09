Tesla AI Day 2022 : le robot Optimus d’Elon Musk, comment regarder et plus encore

Tesla poursuit ses travaux pour créer des robots humanoïdes et construire des voitures véritablement autonomes. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet lors de la deuxième journée de l’IA de l’entreprise, prévue pour vendredi soir. Attendez-vous à voir certains des exemples les plus avancés de technologie d’intelligence artificielle, mais aussi des années de travail avant qu’ils ne soient généralisés.

Le Tesla Bot, un robot humanoïde au nom de code Optimus que le directeur général Elon Musk a fait ses débuts lors du premier AI Day, est une vedette probable de la série. L’année dernière, nous n’avons vu que des spécifications, une maquette factice et un herky-jerky danse de quelqu’un portant une tenue Optimus dans une tentative particulière d’illustrer à quoi ressemblerait le Tesla Bot. Musk a retardé la deuxième journée de l’IA à attendre un prototype physique de Tesla Bot.

Tesla recrute des ingénieurs Tesla Bot fabriquer non seulement des robots humanoïdes ambulants mais aussi des modèles à roues pour les usines, selon offres d’emploi repéré par Reuterset Musk prévoit explicitement des événements sensationnels comme AI Day pour recruter des employés.

Musk lui-même s’est inquiété de la façon dont nous serons chétifs par rapport aux IA superintelligentes qui constituent une “menace existentielle” pour l’humanité, alors ne vous sentez pas idiot si vous craignez de plier le genou devant nos futurs seigneurs robots. Cependant, avec Optimus, Tesla essaie de nous apaiser l’esprit, considérant le Tesla Bot comme un assistant utile. Il a montré une image de mains de robot en forme de cœur sur sa page Instagram, promettant : “Si vous pouvez courir plus vite que 5 mph, tout ira bien.”

Partager la vedette avec le Tesla Bot sera probablement un projet beaucoup plus long, FSD Beta, la technologie de Tesla pour faire évoluer ses véhicules vers des capacités de conduite entièrement autonomes.

Comment regarder la Journée de l’IA de Tesla ?

La société n’a pas encore partagé de détails sur la mise au point de l’événement AI, mais ce sera probablement diffusé sur son compte YouTube comme le premier Tesla AI Day. C’est ce que Musk a utilisé pour des événements de grande envergure pour le constructeur automobile et deux de ses autres sociétés, le fabricant de fusées SpaceX et le concepteur d’interconnexion cerveau-ordinateur Neuralink.

Le moment précis n’est pas encore clair, mais la participation en personne commence à 17 h 00 PT vendredi, selon une invitation à l’événement.

Que fait Tesla avec le Tesla Bot ?

Lorsque Musk a dévoilé l’idée de Tesla Bot, il a déclaré qu’il serait “amical” et conçu pour gérer “des tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses” qu’un humain voudrait éviter. “À l’avenir, le travail physique sera un choix. Si vous voulez le faire, vous le pouvez, mais vous n’aurez pas besoin de le faire”, a-t-il déclaré.

Tel que conçu, le robot de taille humaine de 125 livres, alimenté par batterie, se déplacera à l’aide de 40 actionneurs mécaniques, dont 12 dans ses mains pour un fonctionnement “au niveau humain”. Il soulèvera 150 livres et percevra le monde à l’aide de huit caméras. La conception de Tesla l’a montré en utilisant le même ordinateur qui contrôle les voitures de Tesla.

Il est extrêmement difficile de construire un robot capable de gérer la variété des environnements habités par les humains. Mais opérer dans des circonstances plus limitées et contrôlées, comme un entrepôt ou une usine Tesla, réduit les complications. C’est comme si Tesla commençait son travail de voiture autonome en faisant fonctionner sa fonction de pilote automatique uniquement sur les autoroutes, où les voies sont bien marquées, il n’y a pas de feux de circulation et les voitures garées et les piétons sont rares.

Il est plus difficile de fabriquer un robot humanoïde qu’une machine trapue à roues. Le robot Atlas de Boston Dynamics est un bon exemple du nombre d’années que la recherche peut prendre. Mais si vous pouvez en faire fonctionner un, il est commodément configuré pour naviguer et manipuler des objets dans un monde que les humains ont créé pour eux-mêmes.

Attendez-vous à un prototype Optimus lors de la journée AI de Tesla.

Qu’est-ce que l’IA, de toute façon ?

De nos jours, l’intelligence artificielle se réfère généralement à l’utilisation de piles gargantuesques de données du monde réel pour former des systèmes informatiques à reconnaître des modèles, à comprendre ce qui se passe et à prendre des décisions. C’est un changement profond par rapport aux restrictions étroites de la programmation traditionnelle si-ceci-alors-cela, se concentrant plutôt sur la capacité de lutter avec une plus grande variété de tâches qui sont beaucoup plus complexes et subtiles.

Big Tech investit des milliards de dollars dans l’IA pour des projets tels que les résultats de recherche Google, la photographie Apple iPhone 14 et le système de Facebook pour sélectionner les publicités en fonction du texte de nos publications. Il progresse régulièrement, même s’il est encore largement utilisé pour des tâches spécifiques et n’a pas les capacités polyvalentes du cerveau humain.

Musk a aidé à fonder un laboratoire appelé OpenAI qui est un traitement avancé du langage naturel avec un Modèle d’IA appelé GPT-3 et a fait preuve de créativité en transformant des invites de texte en illustrations avec un autre modèle d’IA appelé DALL-E. La mission d’OpenAI est de “faire en sorte que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité”.

Que fait Tesla avec l’IA ?

Tesla est un acteur majeur de l’IA. Son logiciel FSD Beta en est un exemple, mais un bot Tesla qui erre dans nos maisons, répond à nos commandes ou déplace des boîtes de boulons dans une usine Tesla devra également utiliser l’IA.

L’une des parties les plus difficiles de l’IA est la formation du modèle, un effort qui nécessite la puissance de calcul d’un centre de données. Cela peut prendre des jours ou des semaines pour former des modèles d’IA sophistiqués.

Tesla a construit une technologie appelée Dojo pour accélérer la formation à l’IA conçue pour ingérer les données vidéo des voitures Tesla. À la base se trouvent ses processeurs d’IA conçus sur mesure qui peuvent être reliés par milliers en un seul “exapode”. Attendez-vous à en savoir plus sur Dojo lors de la Journée de l’IA.

Pour donner un sens à la vidéo d’entrée, les objets qu’elle contient comme les vélos, les flèches de virage à gauche des feux de circulation et les panneaux d’arrêt doivent être étiquetés. C’est en partie fait par les humains et en partie par d’autres systèmes d’IA, et Tesla a beaucoup investi dans l’étiquetage automatique.

Une fois qu’un modèle d’IA est formé, d’autres processeurs conçus par Tesla dans les voitures de l’entreprise exécutent le modèle pour identifier leur environnement et prendre des décisions sur la façon de conduire.

Où en est la technologie FSD de Tesla ?

FSD, abréviation de Full Self Driving, est une technologie qui, selon les normes de l’industrie automobile, est en fait classée comme assistance à la conduite. Tesla exige qu’un humain fasse attention et soit prêt à tout moment à prendre le relais de l’ordinateur si nécessaire, appliquant sa politique en exigeant que le conducteur exerce souvent une certaine pression de rotation sur le volant.

FSD est une avancée par rapport à la technologie d’assistance à la conduite Tesla appelée Autopilot qui ne fonctionne que sur les autoroutes. Mais Tesla a lutté pendant des années pour fournir le FSD aux clients qui l’ont payé. Au cours des derniers mois, il a ouvert un programme FSD Beta aux conducteurs qui obtiennent un score de sécurité élevé, à en juger par la surveillance par la voiture Tesla du comportement comme le freinage brusque ou le fait de suivre de trop près d’autres voitures.

En septembre, Musk a publié la mise à jour logicielle à un nombre beaucoup plus large de clients – 160 000 bêta-testeurs FSD au total, a-t-il tweeté. FSD version bêta 10.69.3 attendu en octobre “apporte des améliorations radicales”, a également déclaré Musk.

Une IA de robot est-elle plus difficile ou plus facile qu’une IA de voiture ?

La même technologie que Tesla développe pour les voitures peut être adaptée aux robots humanoïdes.

“Nos voitures sont des robots semi-sensibles sur roues – des réseaux de neurones reconnaissant le monde, comprenant comment naviguer dans le monde”, a déclaré Musk lors de la première Journée de l’IA.

Mais la variété des situations qu’un robot peut rencontrer dans la maison d’une personne est beaucoup plus variée que ce qu’une voiture rencontre sur une route, tout comme les tâches que nous pourrions lui ordonner d’effectuer. Un robot qui fonctionne dans des circonstances plus limitées, comme dans une usine ou un entrepôt, serait plus facile à former.