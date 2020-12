Les employés noirs ne représentent que 4% des postes de direction américains de Tesla Inc et 10% de ses effectifs totaux dans le pays, a révélé le constructeur automobile électrique dans son premier rapport sur la diversité aux États-Unis.

Les femmes représentent 17% des postes de direction de l’entreprise aux États-Unis – directeurs et vice-présidents – et 21% de l’ensemble de la main-d’œuvre, selon le rapport. Les chiffres combinés pour les Asiatiques, les Noirs et les Hispaniques sont de 33% et 60%.

Le constructeur automobile a noté, cependant, que les rôles de leadership constituaient une «très petite cohorte», soit moins de 0,4%, de ses effectifs.

Tesla d’Elon Musk, dont l’ascension fulgurante l’a vu devenir le constructeur automobile le plus précieux au monde et d’une valeur d’environ 550 milliards de dollars, a reconnu le manque de représentation.

«Nous savons que nos chiffres ne représentent pas les bassins de talents profonds de talents noirs et afro-américains qui existent aux États-Unis à tous les niveaux – des diplômés du secondaire aux professionnels», a-t-il déclaré dans le rapport sur l’impact de la diversité, de l’équité et de l’inclusion https: //www.tesla.com/sites/default/files/downloads/2020-DEI-impact-report.pdf 2020 publié vendredi.

«Bien que les femmes soient historiquement sous-représentées dans les secteurs de la technologie et de l’automobile, nous reconnaissons que nous avons du travail à faire dans ce domaine», a-t-il ajouté.

Tesla, basé à Palo Alto, en Californie, a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter la représentation de tous les groupes sous-représentés l’année prochaine et recruterait dans des collèges et universités historiquement noirs.

Nasdaq Inc a déposé mardi une proposition auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui, si elle est approuvée, obligerait toutes les sociétés cotées au Nasdaq à adopter de nouvelles règles relatives à la diversité du conseil.

Les règles exigeraient que la plupart des entreprises aient, ou expliquent publiquement pourquoi elles n’ont pas, au moins deux administrateurs diversifiés, dont un qui s’identifie comme une femme et un qui s’identifie comme une minorité sous-représentée ou LGBTQ +.