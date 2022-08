Tesla accusé d’avoir fait de la publicité mensongère sur le pilote automatique et les fonctions d’auto-conduite

Tesla a été accusé par le Département des véhicules à moteur de Californie de publicité mensongère dans la promotion de ses fonctionnalités de pilote automatique et de conduite autonome complète comme fournissant un contrôle de véhicule autonome.

Le DMV allègue que le constructeur de voitures électriques a induit les clients en erreur avec un langage publicitaire exagérant les capacités des technologies.

Tesla “a fait ou diffusé des déclarations fausses ou trompeuses, et non fondées sur des faits”, a déclaré le DMV dans des plaintes déposées auprès du Bureau des audiences administratives de l’État le 28 juillet et rendues publiques vendredi.

Le DMV a cité le site Web de Tesla pour un exemple du langage trompeur utilisé par le constructeur automobile.

“Tout ce que vous aurez à faire est de monter et de dire à votre voiture où aller. Si vous ne dites rien, votre voiture consultera votre calendrier et vous y conduira comme destination supposée. Votre Tesla déterminera l’itinéraire optimal , naviguer dans les rues urbaines, les intersections complexes et les autoroutes.”

Les voitures Tesla “ne pouvaient pas au moment de ces publicités, et ne peuvent pas maintenant, fonctionner comme des véhicules autonomes”, selon la plainte du DMV, qui a été rapportée plus tôt par le Los Angeles Times.

La plainte du DMV a noté que le site Web de Tesla indique que “les fonctionnalités actuellement activées nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome”. Mais l’agence a déclaré que la clause de non-responsabilité “contredit les étiquettes et affirmations originales fausses ou trompeuses, ce qui est trompeur et ne corrige pas la violation”.

Les remèdes proposés par l’agence comprennent la révocation de la licence de Tesla pour vendre des voitures en Californie et le versement d’un dédommagement aux clients qui ont subi une perte financière en raison de la publicité.

En août 2021, la National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur le système d’assistance à la conduite du pilote automatique de Tesla, axée sur les accidents impliquant des véhicules d’urgence lorsque le pilote automatique était actif. En juin, l’agence a annoncé qu’elle avait élargi son enquête à environ 830 000 véhicules Tesla équipés d’un pilote automatique.

Tesla, qui a dissous son service de relations publiques en 2020, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.