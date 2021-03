Les analystes sont ravis avec le symbolisme au moins. «C’est un moment charnière pour Tesla et pour le monde de la cryptographie», ont écrit Daniel Ives et Strecker Backe, analystes de la société d’investissement Wedbush. «Les nouvelles de ce matin officialisent la stratégie de Musk et Tesla de plonger dans les profondeurs du pool de bitcoin et de crypto d’un point de vue transactionnel.»

« Bitcoin utilise plus d’électricité par transaction que toute autre méthode connue de l’humanité, et ce n’est donc pas une bonne chose pour le climat », a récemment déclaré Bill Gates au New York Times. En fonction de la étudier , les émissions annuelles de carbone de l’électricité nécessaire pour extraire Bitcoin et traiter ses transactions sont égales à la quantité émise par l’ensemble de la Nouvelle-Zélande. Ou l’Argentine.

