Tesla a une voie dédiée à un passage frontalier entre les États-Unis et le Mexique, selon un rapport

Si vous allez des États-Unis au Mexique en passant par le Texas, vous verrez peut-être un logo familier sur une voie de circulation au poste frontière. Selon Bloombergil existe désormais une voie dédiée à Tesla à un poste frontière américano-mexicain à quelques kilomètres de Laredo, au Texas.

Bloomberg rapporte que la société d’Elon Musk a conclu un accord avec l’un des États mexicains les plus favorables aux entreprises, mais les détails de l’accord ne sont pas clairs.

“C’était une simple incitation”, a déclaré Ivan Rivas, ministre de l’Economie de Nuevo Leon, à Bloomberg. “Ce que nous voulons, c’est un passage à niveau beaucoup plus rapide et efficace. Et peut-être qu’il y aura une voie pour d’autres entreprises à l’avenir, comme c’est le cas pour Tesla.”

Rivas a déclaré que la voie, située au point de contrôle de la solidarité colombienne, aidera les fournisseurs de Tesla à accélérer leur traversée entre les États-Unis et le Mexique.

Le point de contrôle Colombia Solidarity est l’un des postes de passage les moins populaires, selon Bloomberg. Les règles de la voie, comme qui gère la paperasse pour la voie, ne sont pas claires pour le moment.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

Tesla a déménagé de Palo Alto, en Californie, à Austin, au Texas, en Déc. 2021. Musk a déplacé l’entreprise de Californie en réponse à querelles avec le gouvernement local sur les protocoles COVID-19 aux États-Unis en 2020.