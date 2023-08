Tesla a ordonné à la NHTSA de fournir des données sur le « mode Elon » pour le pilote automatique

Tesla a reçu une commande spéciale des régulateurs fédéraux de la sécurité automobile exigeant que l’entreprise fournisse des données détaillées sur ses systèmes d’assistance à la conduite et de surveillance du conducteur, ainsi qu’une configuration autrefois secrète pour ceux-ci connue sous le nom de « mode Elon ».

Généralement, lorsqu’un Tesla Le conducteur utilise les systèmes d’aide à la conduite de l’entreprise – qui sont commercialisés sous les noms d’options Autopilot, Full Self-Driving ou FSD Beta – un symbole visuel clignote sur l’écran tactile de la voiture pour inviter le conducteur à engager le volant. Si le conducteur laisse le volant sans surveillance pendant trop longtemps, le « harcelant » se transforme en un bip sonore. Si le conducteur ne prend toujours pas le volant à ce moment-là, le véhicule peut désactiver l’utilisation de ses fonctions avancées d’aide à la conduite pour le reste du trajet ou plus.

Comme CNBC l’a précédemment signalé, avec la configuration « mode Elon » activée, Tesla peut permettre à un conducteur d’utiliser les systèmes Autopilot, FSD ou FSD Beta de l’entreprise sans ce qu’on appelle le « bourrin ».

La National Highway Traffic Safety Administration a envoyé une lettre et une commande spéciale à Tesla le 26 juillet, demandant des détails sur l’utilisation de ce qui inclut apparemment cette configuration spéciale, y compris le nombre de voitures et de conducteurs que Tesla a autorisés à l’utiliser. Le fichier était ajouté au site de l’agence mardi et Bloomberg en a fait état pour la première fois.

Dans la lettre et l’ordonnance spéciale, l’avocat en chef par intérim de l’agence, John Donaldson, a écrit :

« La NHTSA est préoccupée par les impacts sur la sécurité des récentes modifications apportées au système de surveillance des conducteurs de Tesla. Cette préoccupation est basée sur les informations disponibles suggérant qu’il pourrait être possible pour les propriétaires de véhicules de modifier les configurations de surveillance des conducteurs du pilote automatique pour permettre au conducteur de conduire le véhicule en pilote automatique pendant périodes prolongées sans que le pilote automatique n’invite le conducteur à appliquer un couple sur le volant.

Tesla s’est vu donner jusqu’au 25 août pour fournir toutes les informations demandées par l’agence, et a répondu à temps, mais ils ont demandé et leur réponse a été accordée. traitement confidentiel par la NHTSA. La société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Chercheur en sécurité automobile et L’université de Carnegie Mellon Philip Koopman, professeur agrégé de génie informatique, a déclaré à CNBC après que l’ordre ait été rendu public : « Il semble que la NHTSA ait une mauvaise vision des codes de triche qui permettent de désactiver les fonctions de sécurité telles que la surveillance du conducteur. Je suis d’accord. Les fonctionnalités cachées qui dégradent la sécurité n’ont pas leur place dans logiciel de production. »

Koopman a également noté que la NHTSA n’a pas encore terminé une série d’enquêtes sur des accidents dans lesquels les systèmes de pilotage automatique Tesla ont été un facteur contributif possible, notamment une série d' »accidents mortels de camions en roulant » et des collisions impliquant des véhicules Tesla qui ont heurté des véhicules de premiers secours à l’arrêt. L’administratrice par intérim de la NHTSA, Ann Carlson, a suggéré dans de récentes interviews à la presse qu’une conclusion était proche.

Pendant des années, Tesla a déclaré aux régulateurs, notamment à la NHTSA et au DMV de Californie, que ses systèmes d’aide à la conduite, y compris FSD Beta, ne sont que de « niveau 2 » et ne rendent pas leurs voitures autonomes, bien qu’elles soient commercialisées sous des noms de marque qui pourraient brouiller les cartes. Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui possède et gère également le réseau social X, anciennement Twitter, sous-entend souvent que les véhicules Tesla sont autonomes.

Au cours du week-end, Musk a diffusé en direct un essai routier dans une Tesla équipée d’une version encore en développement du logiciel FSD de l’entreprise (v. 12) sur la plateforme sociale. Au cours de cette démonstration, Musk a diffusé en streaming à l’aide d’un appareil mobile qu’il tenait en conduisant et en discutant avec son passager, Ashok Elluswamy, responsable de l’ingénierie logicielle du pilote automatique de Tesla.

Dans le flux vidéo flou, Musk n’a pas montré tous les détails de son écran tactile ni démontré qu’il avait les mains sur le volant, prêt à prendre en charge la tâche de conduite à tout moment. Parfois, il était évident qu’il n’avait aucune main sur le joug.

Son utilisation des systèmes de Tesla constituerait probablement une violation des conditions d’utilisation de l’entreprise pour Autopilot, FSD et FSD Beta, selon Greg Lindsay, chercheur en technologie urbaine à Cornell. Il a déclaré à CNBC que tout le trajet était comme « agiter un drapeau rouge devant la NHTSA ».

Tesla site web met en garde les conducteurs, dans une section intitulée « Utilisation du pilote automatique, du pilote automatique amélioré et des capacités de conduite entièrement autonomes » : « il est de votre responsabilité de rester vigilant, de garder les mains sur le volant à tout moment et de garder le contrôle de votre voiture ».

Bruno Bowden, associé directeur de Grep VC, expert en apprentissage automatique et investisseur dans la startup de véhicules autonomes Wayve, a déclaré que la démonstration montrait que Tesla apportait quelques améliorations à sa technologie, mais qu’il lui restait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir offrir une conduite sûre et autonome. système.

Pendant le trajet, a-t-il observé, le système Tesla a failli griller un feu rouge, nécessitant une intervention de Musk qui a réussi à freiner à temps pour éviter tout danger.