Tesla a causé les deux tiers de ma douleur personnelle et professionnelle

Elon Musk, fondateur de SpaceX et PDG de Tesla Inc., arrive à la cérémonie du Prix Axel Springer à Berlin, en Allemagne, le mardi 1er décembre 2020.

« Je dirais que j’ai eu des expériences de vie assez difficiles et Tesla est probablement responsable des deux tiers de toutes les douleurs personnelles et professionnelles combinées pour vous donner une idée de la perspective. »

Les commentaires sont venus lors d’une apparition à la B Word Conference, qui était axée sur le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Lors d’un panel, Steve Lee, responsable de Square Crypto, a demandé à Musk ce que l’industrie du bitcoin à forte intensité énergétique peut faire « pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables » et « Est-ce que Tesla Energy pourrait jouer un rôle? »

Tesla vend des installations solaires commerciales et résidentielles depuis l’acquisition de SolarCity en 2016 pour environ 2,6 milliards de dollars, un accord qui a placé Musk dans un Cour du Delaware ce mois-ci.

Mais avant de se lancer dans le secteur solaire, Tesla a créé et commencé à vendre des produits de stockage d’énergie en 2015, y compris une batterie de secours pour les maisons appelée Powerwall, et des batteries plus grosses qui peuvent stocker l’énergie solaire ou éolienne générée par intermittence afin qu’elle soit disponible chaque fois que les services publics besoin de ça.

Tesla a installé un certain nombre de ces systèmes de stockage d’énergie à grande échelle, a rappelé Musk à son auditoire mercredi, qui ont aidé les services publics à « niveler la charge du réseau », y compris en Australie-Méridionale et ailleurs. Mais il a noté que la production de batteries limitait actuellement la production.

« En fait, le facteur limitant pour nous en ce moment est la production de cellules. Nous devons donc à la fois produire en interne nos cellules de batterie internes Tesla et augmenter l’approvisionnement des fournisseurs. »

Musk a également répété que même une fois que Tesla pourra fabriquer ses propres cellules de batterie, elle s’appuiera toujours sur d’autres fabricants de cellules de batterie. Ses fournisseurs actuels de cellules comprennent Panasonic, LG et CATL.

« En général, lorsque je parle à nos fournisseurs et qu’ils me disent « combien de cellules voudriez-vous ? » Je dis « combien de cellules pouvez-vous faire ? » vous savez, parce que parfois ils sont inquiets, Tesla va-t-il rivaliser avec eux sur les cellules ? Je dis non, non, si vous voulez que les cellules soient notre invité. C’est juste que nous avons besoin d’un nombre fou de batteries.

Dans un Échange Twitter avec des fans après la conférence Bitcoin, Musk a écrit que Tesla n’avait « pas encore tout à fait terminé » de « production en volume » de ses 4680 cellules de batterie conçues sur mesure.

Il a également reconnu que Tesla avait vendu l’activité ultra-condensateurs de Maxwell Technologies et d’autres actifs à une startup basée à San Diego appelée UCap Power, dirigée par Gordon Schenk, auparavant vice-président des ventes de Tesla pour sa division Maxwell.

Tesla a initialement acquis Maxwell en 2019 dans le cadre d’un accord évalué à plus de 200 millions de dollars. Les conditions exactes de la vente à UCap Power Inc. n’ont pas été divulguées, mais pourraient être discutées lorsque Tesla tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre le lundi 26 juillet.

Enfin, lors de la conférence The B Word, Musk a déclaré que les systèmes de stockage d’énergie, combinés à l’énergie solaire et éolienne n’étaient pas les seuls moyens de faire passer le bitcoin à une énergie plus propre. Il a approuvé l’énergie hydroélectrique, géothermique et nucléaire existante pour réduire l’impact environnemental de l’extraction de bitcoins.

« Je ne m’attends pas à ce que la production d’énergie soit pure comme la neige entraînée, mais elle ne peut pas non plus utiliser le charbon le plus sale du monde, ce qu’il était pendant un moment là-bas. Donc. Vous savez, c’est juste difficile à supporter pour Tesla dans ce Je pense que les énergies renouvelables à long terme seront en fait la forme d’énergie la moins chère, cela ne se fait pas du jour au lendemain. «