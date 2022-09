Tesco va renforcer la sécurité et apposer des étiquettes sur FOOD pour arrêter la vague de voleurs à l’étalage “désespérés” déclenchée par la crise du coût de la vie

Les SUPERMARCHÉS renforcent leur sécurité et apposent des étiquettes supplémentaires sur les aliments de tous les jours alors qu’ils constatent une augmentation considérable du vol à l’étalage.

Le président de Tesco, John Allan, a révélé que “des personnes désespérées recherchent des mesures désespérées” alors que de plus en plus de gens essaient de manger à mesure que les coûts montent en flèche.

Tesco a déclaré qu’il mettrait plus d’étiquettes de sécurité sur sa nourriture alors que des personnes “désespérées” avaient recours au vol à l’étalage Crédit: News Group Newspapers Ltd

Il a déclaré à Times Radio que certaines personnes n’avaient “littéralement plus d’argent” et étaient obligées de prendre des mesures aussi drastiques pour survivre.

Mais la police voyait de plus en plus de cas de vol à l’étalage dans les supermarchés et ne pouvait pas toujours réagir, a-t-il averti.

L’ancien président de la CBI a déclaré: “Le vol à l’étalage est une préoccupation et vous savez, amener la police à agir et à répondre aux cas où nous et d’autres détaillants … c’est une préoccupation dans tout le commerce de détail.

“Je ne sympathise pas avec les voleurs à l’étalage, mais je peux comprendre que des gens désespérés prennent des mesures désespérées, parfois quand vous savez, ils n’ont littéralement plus d’argent.”

De plus en plus d’étiquettes de sécurité sont apposées sur les objets et des gardes supplémentaires sont placés à la porte pour essayer de les arrêter – mais il a ajouté : “Il y a une limite à ce que vous pouvez faire.

“Oui, nous mettons plus de sécurité dans ceux de nos magasins qui sont les plus touchés par le vol à l’étalage.

“Mais nous le faisons de manière sélective.”

Cela survient alors que le Royaume-Uni fait face à une énorme inflation des prix des produits de tous les jours comme le lait, le beurre, les chips et l’huile.

Les prix dans les magasins ont augmenté à leurs plus hauts niveaux depuis 2008, selon les sombres statistiques du British Retail Consortium.

Les prix augmentent en partie grâce à la hausse des coûts de la guerre d’Ukraine pour les agriculteurs.

L’inflation a atteint des chiffres à deux chiffres le mois dernier et devrait atteindre 13% plus tard cette année.

En juillet, The Sun a rapporté que les supermarchés mettaient des étiquettes de sécurité sur des blocs de fromage.

Cheddar a été étiqueté dans un Aldi à Wolverhampton, tandis que des côtelettes d’agneau ont été placées dans des boîtes en plastique sécurisées dans une coopérative voisine.

Tesco a fixé des dispositifs antivol sur le lait pour bébé et les joints d’agneau à Streatham, dans le sud de Londres.

L’expert en pauvreté alimentaire, le Dr Sinéad Furey, a averti que “voler pour manger” est “la preuve que nous avons besoin de solutions politiques pour que le recours au crime ne devienne pas un moyen courant de garantir les produits de base”.