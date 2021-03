Tesco proposera une alternative sans viande pour chaque produit animal, révèle une lettre qui fuit

Plus tôt cette année, l’actuel PDG Ken Murphy s’est référé à cette lettre et a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à atteindre les objectifs de réduction de la viande, ajoutant que l’objectif de l’entreprise était d’augmenter les ventes de substituts de viande de 300% d’ici 2025.

M. Lewis a écrit: « Comme vous, nous réalisons que le Royaume-Uni doit réduire sa consommation de viande et de produits laitiers. Depuis 2018, nous travaillons avec des fournisseurs pour stimuler l’innovation et le choix à base de plantes, ce qui conduit à une augmentation de nos produits alternatifs à base de viande à base de plantes ». .

Il a dit que le supermarché ferait cela en « [Providing] protéines végétales où une version à base de viande est présentée « et s’est engagé à » publier les ventes de protéines végétales en pourcentage des ventes de protéines à partir de 2021 « .

M. Murphy a réitéré cet engagement et a déclaré: « Nous avons également fixé un objectif ambitieux et à la pointe de l’industrie pour augmenter les ventes de substituts de viande à base de plantes de 300 pour cent d’ici 2025. Nous y parviendrons grâce à une gamme de prix, de promotion et de placement. des décisions qui, selon nous, conduiront à une réduction de la consommation de viande. «

Tim Bonner, directeur général de Countryside Alliance, a déclaré que le supermarché devrait plutôt soutenir les agriculteurs britanniques.

Il a expliqué: «Les consommateurs ont le droit de choisir des produits en fonction de leurs préférences alimentaires personnelles, mais ces choix devraient être basés sur une réelle compréhension de leur impact. La biodiversité et nos campagnes sont renforcées par un marché fort pour les produits agricoles britanniques durables, la pire option serait d’offrir un choix entre de la fausse viande et des produits carnés importés provenant de systèmes non durables. La grande majorité du public choisit de mener des régimes alimentaires intégrant la viande et ils continueront d’opter pour la vraie chose tant qu’ils comprendront les avantages sociaux et environnementaux de choisir de la viande produite de manière durable par des agriculteurs britanniques.