Tesco et M&S ​​promettent un total de 150 000 £ à l’appel du tremblement de terre du soleil – tandis que Daisy Jones, 8 ans, fait un don d’anniversaire

Hier, DEUX des plus grandes chaînes de magasins de Grande-Bretagne ont fait don d’un total de 150 000 £ à l’appel du tremblement de terre du Soleil.

Tesco a promis 100 000 £ et M&S ​​50 000 £ au fonds d’urgence.

Daisy Jones, 8 ans, a fait don de cinq livres de son argent d’anniversaire à l’appel du tremblement de terre du soleil Crédit : Simon Jones

Nous avons lancé l’appel pour fournir une aide humanitaire sur le terrain aux victimes

Tout l’argent de notre appel à l’aide est reversé à la Croix-Rouge britannique qui fournit des secours sur le terrain.

Jason Tarry, PDG de Tesco UK et ROI, a déclaré: “Tesco soutient pleinement cet appel et s’est engagé à faire un don de 100 000 £ pour soutenir les efforts de secours essentiels de la Croix-Rouge britannique.”

Le PDG de M&S, Stuart Machin, a déclaré que la catastrophe était proche de chez lui, car l’entreprise compte “de nombreuses équipes basées en Turquie”.

L’entreprise a également fait don de 5 000 thermiques.

Pendant ce temps, Caring Daisy Jones, huit ans, d’Overton, Hants a également fait sa part en donnant 5 £ de l’argent de son anniversaire.

Daisy a déclaré : « Nos professeurs nous ont parlé à l’école du tremblement de terre.

“Je me sentais tellement triste et j’ai vu à la télé des images d’enfants touchés.

“Je voulais vraiment faire quelque chose pour aider.

“C’était mon anniversaire le mois dernier et je voulais vraiment offrir quelque chose.

“J’espère que cela aidera les enfants là-bas.”

Nous demandons aux lecteurs qui peuvent épargner quelque chose pour aider dans la région, la Croix-Rouge veillera à ce que l’argent parvienne rapidement à ceux qui en ont besoin.

Vous pouvez faire un don par SMS ou en ligne.

Le directeur général de la Croix-Rouge britannique, Mike Adamson, a déclaré : « L’ampleur des destructions causées par ces tremblements de terre a été dévastatrice.

“La priorité en ce moment est de sauver les gens des décombres.”

“Vos dons aideront les missions de recherche et de sauvetage sur le terrain et fourniront une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin.

“Nous remercions les lecteurs de Sun pour votre aimable soutien. Tout ce que vous donnez fait une différence.”