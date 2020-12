Tesco a déclaré aux acheteurs qu’ils ne pouvaient faire que trois achats d’œufs, de riz, de savon et de papier toilette, craignant que les acheteurs paniqués vident les magasins.

Le géant des supermarchés a déclaré hier dans un e-mail aux clients qu’il introduisait des limites temporaires sur certains produits essentiels «pour aider tous les clients à avoir accès à ces produits».

Le PDG Jason Tarry a ajouté qu’il avait toujours une « bonne disponibilité » sur les produits frais importés de France tels que la laitue, le chou-fleur et les agrumes et a exhorté les clients à « magasiner comme vous le feriez normalement », invoquant de solides stocks.

Tesco a rappelé aux acheteurs une limite de trois articles sur les produits, notamment la farine, les pâtes séchées, le papier toilette, les lingettes pour bébé et les lingettes antibactériennes.

Tesco maintient les limites en magasin sur la farine, les pâtes séchées, le rouleau de papier toilette, les lingettes pour bébé et les lingettes antibactériennes est due à la panique des achats de coronavirus – pas de préoccupations concernant l’échéance imminente du Brexit ou les problèmes au port de Douvres.

Cela survient alors que des sources gouvernementales ont suggéré de mettre toute l’Angleterre dans un troisième verrouillage après Noël alors qu’une souche mutante du virus se propage à travers le pays.

Hier, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a refusé d’exclure un autre verrouillage, déclarant à Sky News: « Si le virus continue de se propager, nous prendrons des mesures plus fortes car en fin de compte, notre objectif est de sauver des vies et de protéger les gens. »

Près de 3000 camions se sont retrouvés bloqués dans le Kent à la suite de l’interdiction de voyager en France, annoncée dimanche.

Le British Retail Consortium, l’association professionnelle des détaillants britanniques, a assuré hier au public britannique qu’il y avait suffisamment de nourriture disponible pour Noël.

Tous les ingrédients et produits nécessaires pour un dîner traditionnel de Noël sont déjà dans le pays et disponibles pour les consommateurs, ont-ils déclaré.

Tesco dit que la limite est en place à la lumière des restrictions de Covid-19, non en raison de préoccupations concernant le Brexit ou de retards majeurs au port de Douvres

Mais si les camions vides ne sont pas autorisés à se réapprovisionner en France, il y aura pénurie de produits frais, les approvisionnements en salade, légumes et fruits frais tels que les fraises et les framboises étant les plus menacés car ils sont généralement importés du continent à cette période de l’année. .

Heureusement, la France et la Grande-Bretagne sont parvenues à un accord mardi soir permettant aux camions de traverser la Manche, à condition qu’ils aient un test Covid négatif sous la main.

Le numéro 10 a appelé hier au calme alors que les acheteurs paniqués formaient de longues files d’attente devant les supermarchés. Les gens ont plutôt été invités à «acheter normalement» tous leurs produits de base pour les fêtes.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Tesco accumulait des stocks en cas de Brexit sans accord.

John Allan, le président de Tesco, estime que la facture moyenne des achats pourrait augmenter de 5% et a également affirmé que les fromages français comme le brie pourraient être 40% plus chers s’il n’y avait pas d’accord commercial avec l’UE.

Mais les critiques ont déclaré qu’il y avait beaucoup de brie britannique à manger et que le Royaume-Uni importait déjà 20% de fromage en moins de l’étranger chaque année.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Tesco stockait en cas de Brexit sans accord, tandis que les Londoniens de niveau 4 étaient toujours en mesure de visiter leur magasin local sur Old Kent Road hier (photo)

M. Allan, qui a rejoint le supermarché l’année dernière, a déclaré: « Tesco se prépare au pire des cas, qui est un No Deal, essayant de garantir autant que possible que nous stockions des produits de longue durée dans nos entrepôts ou chez nos fournisseurs.

«Nous essayons de minimiser le risque de capture de nourriture dans ce qui sera probablement l’endroit le plus difficile, à savoir le port de Douvres.

«Nous pouvons avoir des pénuries d’aliments frais, en particulier d’aliments frais à courte durée de vie. Je pense que ce ne sera que pour une période limitée, un mois ou deux avant que nous ne revenions à la normale.

«Il se peut que le choix soit légèrement restreint pendant un certain temps».