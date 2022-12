Tesco appose des étiquettes de sécurité sur sa propre marque CHEESE pour empêcher les clients acharnés de le voler pendant la crise du coût de la vie

TESCO a commencé à apposer des étiquettes de sécurité sur le fromage alors que des Britanniques endurcis devaient voler des objets de tous les jours en raison de la hausse des coûts.

Un client a déclaré que cette décision était un “signe des temps” après avoir vu un membre du personnel “gifler” les autocollants de sécurité sur un certain nombre de fromages, y compris des articles de marque propre.

Une succursale de Tesco avait placé des autocollants de sécurité jaunes sur des blocs de fromage Crédit : BPM

Alors que la crise du coût de la vie s’aggrave et que les prix des denrées alimentaires s’envolent, les premiers voleurs à l’étalage “volent pour manger”, selon les patrons des supermarchés.

Le client, qui visitait une histoire à Taunton, Somerset, a déclaré à SomersetLive : “C’est vraiment un signe des temps.

“Ayant récemment vu des étiquettes de sécurité sur du lait à Cornwall et maintenant sur du fromage de marque propre dans le Somerset, on se demande à quel point les gens deviennent désespérés si les chaînes de supermarchés doivent prendre de telles mesures.”

Une succursale de Tesco à Cornwall s’est excusée pour “l’erreur humaine” après que quatre bouteilles de lait aient été étiquetées le mois dernier.

Des photos prises par le client à la succursale de Taunton montrent que le Double Gloucester Cheddar et le Extra Mature Cheddar, qui ne coûtent tous deux que 3,15 £, avaient été étiquetés.

L’acheteur a ajouté: “L’agent de sécurité était dans le magasin avec un rouleau d’étiquettes de sécurité collantes les giflant sur le fromage dans le refroidisseur.

“C’est tragique de penser que certaines personnes peuvent avoir recours au vol de produits laitiers aussi basiques.”

Les autocollants activent une alarme si un client essaie de quitter le magasin sans payer un article.

On les trouve généralement sur des articles plus chers et sur de l’alcool, mais il y a eu récemment un certain nombre de rapports indiquant qu’ils étaient placés sur des produits plus courants.

En juillet, des blocs de fromage ont été étiquetés par un Aldi à Wolverhampton.

De même, cette semaine encore, des photos prises dans une coopérative à Manchester montraient des articles ménagers essentiels comme des tablettes de machine à laver enfermées dans des boîtiers en plastique alarmés.

Les prix des aliments ont augmenté à mesure que l’inflation échappe à tout contrôle.

Les acheteurs font face à une augmentation de 533 £ de leurs factures de supermarché, car les prix ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 2008.

Tesco a été contacté pour commentaires.