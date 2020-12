Edin Terzic, fils de parents immigrés de l’ex-Yougoslavie, vit le rêve de Dortmund. Comme beaucoup d’autres enfants fous de football nés et élevés dans l’ouest industriel allemand, ses années de formation ont souvent été consacrées à évoquer des images mentales de buts marqués pour son club de choix, bien sûr le Schwarzgelben.

Bien que ce rêve particulier n’ait jamais été réalisé, Terzic a maintenant la chance de marquer sa personnalité extravertie dans l’équipe de son cœur d’une manière différente, en tant qu’entraîneur par intérim du Borussia Dortmund – qui affrontera l’Union Berlin vendredi. (14 h 20 HE, diffusion en direct sur ESPN +) – jusqu’à la fin de la saison. Ne vous y trompez pas, la partie du cœur est importante à mentionner. Dans un club aussi émouvant, en désignant Terzic pour succéder au moins à court terme à son ancien patron Lucien Favre, l’espoir est de retrouver un personnage plus passionné et proactif dans le domaine technique.

Favre a été abandonné après l’humiliation 5-1 de samedi à domicile contre Stuttgart, mais pas à cause de cette performance en soi. Il y avait eu trop de trébuchements contre une opposition modeste: pensez à la défaite 2-0 à Augsbourg et à la défaite 2-1 à Cologne avant le travail de démolition du week-end dernier.

Même les joueurs seniors ont été moins que subtils dans leurs commentaires après le week-end. Quand le capitaine Marco Reus dit: « Nous ne sommes pas une équipe qui peut bien défendre » ou décrit un affichage comme « honteux », alors vos oreilles se dressent. Mats Hummels s’est tourné vers l’expression idiomatique peu utilisée, « Zu viel Geschnicke»,« qui peut être mieux traduit en anglais »« trop de fainéant ».

Après une longue discussion dans une boîte de direction du Signal Iduna Park de Dortmund impliquant tous les décideurs de haut niveau, y compris le PDG Hans-Joachim Watzke et le chef sportif Michael Zorc, il n’y a pas eu d’inertie. Le sort de Favre était scellé.

Ce n’était pas l’option préférée de laisser le tacticien suisse aller à ce stade, mais le club a estimé qu’il n’avait pas le choix. Dans une ligue mettant en vedette le Bayern Munich, champion d’Europe et des versions améliorées du RB Leipzig, du Bayer Leverkusen et du VfL Wolfsburg, le souci de ne pas atteindre leur objectif minimum d’une place parmi les quatre premiers était devenu réel alors qu’ils occupaient la quatrième place, à trois points de la tête de la ligue, mais ayant joué un match de plus que leur compétition pour les places européennes.

Favre était et est toujours un entraîneur et un éducateur très compétent. Des sources proches du club m’ont toujours vanté de ses méthodes et de son football, mais dans une entreprise dominée par les résultats, il est légitime de demander s’il se qualifie Meistertrainer – quelqu’un qui peut gagner des titres.

Il faut dire aussi que la personnalité entre en jeu. Favre est agréable et sympathique mais un peu distant, introverti et prudent dans ses relations publiques. En écoutant ses points de presse, nous en sommes venus à nous attendre à la salade habituelle de mots que nous avions tous entendus auparavant.

Les fans du BVB ont besoin du feu et du soufre de leur entraîneur-chef. Ils ont eu l’ultime évangéliste du football à Jurgen Klopp, entre 2008 et 2015, et il a été difficile pour l’un des quatre managers suivants avant la nomination de Terzic de se mesurer. Favre n’a jamais pu concourir dans ce département, ni n’a essayé.

Puis, lorsque les résultats ont mal tourné et que des doutes se sont glissés dans un style souvent trop lent et pesant, les grèves contre l’entraîneur ont rendu sa position intenable. La dépendance excessive du Borussia Dortmund envers Erling Haaland, actuellement blessé, avait également révélé à quel point ils sous-performaient dans d’autres secteurs de l’équipe.

À la suite du licenciement de Favre, ma boîte de réception était pleine de questions du monde entier se demandant ce qui allait suivre. Qui Dortmund ferait-il venir? Un grand nom étranger?

N’oubliez pas qu’il s’agit de l’Allemagne et qu’il n’y a pas de tradition de faire ce qui se fait fréquemment en Angleterre et de racheter le contrat de l’entraîneur-chef ou du manager de quelqu’un d’autre à la mi-saison. Au lieu de cela, ces changements sont élaborés afin qu’ils prennent effet l’été suivant. Un palliatif pour combler le vide est la solution normale, et c’est ce que Dortmund a opté pour.

Il y avait des spéculations sur le fait que l’entraîneur prometteur des moins de 23 ans du club Enrico Maassen pourrait obtenir le signe de la tête, mais Terzic – considéré comme quelqu’un d’indépendant de Favre, même s’il faisait partie de son équipe d’entraîneurs – avait beaucoup de choses pour lui, notamment une relation existante avec l’équipe première. N’oublions pas non plus l’impact qu’a eu un certain entraîneur adjoint après avoir été promu à la tête du Bayern il y a un an. Cela pourrait-il arriver de la même manière pour Terzic?

Edin Terzic est un fan de longue date du Borussia Dortmund, maintenant responsable du club qu’il aime depuis son plus jeune âge. Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Tout d’abord, ses débuts en tant qu’entraîneur au Werder Brême mardi soir ont vu un BVB solide, bien que peu spectaculaire, remporter une victoire 2-1. Mais Terzic – qui a crié, cajolé, instruit et félicité de la zone technique toute la nuit – était globalement heureux. Symboliquement, il a donné à Youssoufa Moukoko, 16 ans, son premier départ – faisant de lui le plus jeune joueur à avoir jamais commencé un match de Bundesliga – ce que Favre avait évité.

Par la suite, Terzic l’a résumé ainsi: « Parfois, c’était le football BVB, j’imagine. Je suis fier que nous ayons tout donné du début à la fin. » Il était le plus fier de la manière dont ils ont «défendu la victoire».

Cependant, il reste encore du travail à faire et le prochain test aura lieu vendredi contre peut-être le plus gros package surprise de la saison: Union Berlin. Il n’y a pas de cachette pour Dortmund ou Terzic pour le moment, non pas que l’entraîneur frappe qui que ce soit comme une violette qui rétrécit.

Le premier favori à prendre les rênes de façon permanente est Marco Rose du Borussia Mönchengladbach, un homme qui admet avoir appris la plupart de ce qu’il sait en jouant sous Klopp à Mayence pendant six ans. Rose aurait une clause de libération qui pourrait être activée l’été prochain et il n’est franchement pas difficile de l’envisager comme tacticien en chef de Dortmund.

Compte tenu de son expérience d’entraîneur-chef en Bundesliga chez un géant traditionnel ainsi qu’au FC Salzbourg, Rose détient l’avantage sur le titulaire à la tête du champion d’Autriche, Jesse Marsch. Cependant, l’Américain serait potentiellement un candidat attractif pour Gladbach si Rose passait à autre chose.

Mauricio Pochettino pourrait être dans la conversation, mais aurait d’abord besoin de développer une maîtrise confortable de l’allemand. Il est également probable qu’il soit aligné ailleurs d’ici l’été.

Je n’oublierai pas Terzic, cependant. Titulaire d’un passeport croate, il a beaucoup appris en travaillant sous Slaven Bilic à Besiktas et West Ham United. Il a également occupé différents postes au sein de l’académie des jeunes de Dortmund pendant les années réussies de Klopp.

En fin de compte, Terzic est la personnification de la magnifique maison de fous de football qu’est le Ruhrpott. Né à Menden à seulement 30 km de Dortmund, il a joué en semi-pro dans des endroits comme Herne et Wattenscheid, pour payer ses études en sciences du sport à l’Université de la Ruhr à Bochum.

Terzic obtient vraiment le Borussia Dortmund, en tant que personne qui a assisté pour la première fois à un match dans le Westfalenstadion à l’âge de neuf ans. Attendez-vous à ce que l’énergie, l’enthousiasme et le football passionné soient à nouveau au menu des fans du BVB avec l’un des leurs à la barre. Peut-il ramener Dortmund dans la course au titre? Je suis intrigué.