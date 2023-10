MILWAUKEE — Le retour de l’ancien entraîneur-chef de la NBA, Terry Stotts, dans la ligue en tant qu’assistant des Milwaukee Bucks a atteint une conclusion soudaine chaque semaine avant le début de la saison.

L’entraîneur des Bucks, Adrian Griffin, a confirmé le départ de Stotts du personnel de Milwaukee alors qu’il s’adressait aux journalistes après un entraînement jeudi. Griffin a refusé de commenter les circonstances, mais a déclaré que cette décision était la décision de Stotts.

« Cela nous a tous pris au dépourvu, bien sûr, mais encore une fois, vous l’aidez », a déclaré Griffin. «C’était un homme formidable. J’ai découvert beaucoup de choses sur lui en très peu de temps. En fait, il était bon dans ce qu’il faisait. Il a décidé – une résolution privée – et nous devons simplement respecter cela.

ESPN a signalé pour la première fois le départ de Stotts.

L’expertise de Stotts devait donner un coup de pouce à Griffin alors que l’ancien assistant des Raptors de Toronto commence sa carrière d’entraîneur-chef en rejoignant une équipe avec des attentes en matière de championnat. Les Bucks ouvrent leur saison le 26 octobre en accueillant les 76ers de Philadelphie.

La présence de Stotts aurait également permis de se familiariser avec le nouveau gardien septuple All-NBA Damian Lillard, qui a passé ses neuf premières saisons NBA à jouer pour Stotts avec les Portland Path Blazers. Lillard a déclaré que Stotts l’avait contacté directement mercredi pour lui faire part de cette décision.

« Tout le monde a été en quelque sorte choqué », a déclaré Lillard. « C’est en quelque sorte sorti de nulle part. Je fais partie de cette ligue depuis assez longtemps pour savoir que beaucoup de ces problèmes se produisent. Tout continue, vous devez donc bien sûr gérer des choses comme celle-ci et d’autres choses qui vont surgir et continuer à avancer.

« Pour moi, connaître Terry tant que je le connaissais – jouer pour lui pendant neuf ans et lui rendre cette transition plus facile pour moi simplement en ayant un visage célèbre en fait une si grande partie – était un grand facteur. Je sens maintenant que je suis installé, le voir partir est une malchance. C’est malheureux de le voir partir. Mais comme je l’ai dit, tout continue d’avancer.

Stotts possède un dossier d’entraîneur-chef de carrière de 517-486 qui comprend des séjours avec les Hawks d’Atlanta (2002-04), les Bucks (2005-07) et les Path Blazers (2012-21).

Lillard a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que ce transfert soudain entrave la concentration des Bucks avant la saison.

« Cela n’incluait pas beaucoup de drames », a déclaré Lillard. «Je le connaissais si bien que ce n’était tout simplement pas une affaire dramatique et massive. C’était seulement une résolution à laquelle il était parvenu. C’est arrivé tôt et ce n’était pas bruyant. C’était tout simplement brusque. Je ne pense pas que ce sera une grande distraction du tout.

Lillard a déclaré samedi après avoir fait ses débuts en pré-saison avec les Bucks que Stotts l’avait aidé à s’adapter à sa nouvelle équipe.

« Une grande partie des choses que nous gérons est que vous savez qu’il contrôle cette attaque, donc tout est familier », a déclaré Lillard après ce match. « Plusieurs fois, les gars me posent des questions quand nous parlons de jeux parce que je connais beaucoup de ces choses. »

Griffin a déclaré jeudi qu’il évaluait toujours l’opportunité de faire venir quelqu’un d’autre pour combler le vide créé par le départ de Stotts. Griffin a déclaré qu’il entretenait d’excellentes relations de travail avec Stotts.

« C’était la décision de Terry, et je l’ai respectée », a déclaré Griffin à propos du transfert de Stotts. «Nous avons eu un dialogue important. Je ne peux pas révéler ce dont nous avons parlé par respect pour lui, mais encore une fois, nous le soutenons et nous sommes toujours enthousiasmés par la saison. Nous avons reçu un staff important, des collaborateurs importants et la vie est belle.

Stotts avait parlé lors d’un événement de golf de la Milwaukee Bucks Foundation le mois dernier de combien il attendait avec impatience un retour à Milwaukee après avoir passé les deux dernières saisons loin du sport. Stotts avait travaillé ici à deux reprises auparavant, en tant qu’entraîneur-chef et également en tant qu’assistant du personnel de George Karl de 1998 à 2002.

« C’est une évidence », a alors déclaré Stotts. « Vous revenez dans une équipe de calibre championnat dans une ville que j’aime beaucoup. La base de fans est supérieure. Je suis un homme du Midwest. De toute façon, j’ai beaucoup de liens avec Milwaukee. Après avoir cessé d’enseigner pendant 2 ans, je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure situation.