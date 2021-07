Terry O’Connor dit que l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont retirées trop vite de la Coupe du monde de rugby à XV | Nouvelles de la ligue de rugby

Expert et chroniqueur de la ligue de rugby







Dans l’état actuel des choses, l’Australie ne défendra pas le titre de la Coupe du monde de rugby à XV qu’elle a remporté en 2017

À moins de trois mois de la Coupe du monde, la ligue de rugby est toujours sous le choc de l’annonce de jeudi dernier que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne participeront pas au tournoi, citant le bien-être des joueurs dans la pandémie actuelle de COVID.

Pour la première fois depuis longtemps, leur décision a vu la ligue de rugby dominer l’agenda sportif – et a laissé tout le monde se gratter la tête.

Les athlètes australiens participent actuellement aux Jeux olympiques de Tokyo. L’équipe de l’union de rugby des Wallabies devrait visiter ces côtes en novembre. Comme l’a déclaré le président de la Super League Ken Davy la semaine dernière : « Il est assez étonnant que des athlètes d’Australie et de Nouvelle-Zélande soient sur le point de participer aux Jeux olympiques, en plus de la présence de l’équipe australienne de rugby à XV au Royaume-Uni cet automne, alors que leurs homologues de la ligue de rugby ont décidé de se retirer. »

Je pense que la LNR australienne démontre à nouveau son mépris pour la Super League et le jeu international. S’ils s’engageaient dans notre Coupe du monde, les joueurs des Antipodes impliqués subiraient une quarantaine de quinze jours à leur retour vers Down Under, puis huit semaines de congé – les excluant de la photo pour les matchs amicaux de pré-saison jusqu’au retour de la LNR en 2022.

0:24 L’international anglais Sam Tomkins a déclaré que la décision de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de se retirer de la Coupe du monde est arrivée à un moment étrange, le tournoi ne devant commencer que fin octobre L’international anglais Sam Tomkins a déclaré que la décision de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de se retirer de la Coupe du monde est arrivée à un moment étrange, le tournoi ne devant commencer que fin octobre

Ce n’est pas la décision des joueurs – ce sont les costumes qui se soucient plus de la LNR que de la ligue internationale de rugby.

N’oublions pas que ce tournoi est soutenu par le gouvernement britannique à hauteur de 25 millions de livres sterling – et reste la plus grande réalisation d’un maillot international. C’est l’arrogance qui m’agace plus que tout – rejetée à la face des joueurs.

Soyons juste – je comprends tout à fait que certains joueurs pourraient avoir de véritables inquiétudes quant à la capture de Covid. C’est une maladie dévastatrice qui a déjà coûté beaucoup trop de vies au Royaume-Uni et dans le monde.

Mais le comité d’organisation de la Coupe du monde fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le bien-être des joueurs – allant au-delà pour s’assurer que tous les athlètes participants sont pris en charge et soignés.

La Super League, elle aussi, se plie en quatre pour accueillir le tournoi – jouant des doubles tours pour s’assurer que notre compétition d’élite se termine à temps. Pas plus tard que samedi dernier, les Hull Kingston Rovers se sont envolés pour Perpignan avec un préavis d’un jour, pour accomplir un match contre les Dragons à la place de Castleford. Les joueurs continuent de mettre leur corps en jeu.

Parce que pour chaque joueur inquiet, il y en a un autre qui veut venir faire partie de quelque chose de spécial. Mes meilleures expériences de rugby sont venues des Coupes du monde, représentant l’Irlande d’abord en tant que joueur et plus tard en tant que manager. Nous nous réunissons toujours tous les 12 mois, 21 ans plus tard. Les souvenirs durent pour toujours.

Je comprends que les organisateurs de la Coupe du monde n’ont reçu qu’un préavis de quatre minutes de la décision des Kangourous et des Kiwis de se retirer du tournoi – ne leur laissant pas le temps de formuler un plan de sauvetage. L’ARLC et la NZRL étaient également en pourparlers avec la Rugby League Players’ Association en Australie, probablement l’un des organismes représentatifs de joueurs les plus puissants du sport mondial.

1:26 Le président de la Rugby Football League, Simon Johnson, a déclaré que la décision de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de se retirer de la Coupe du monde était « égoïste et paroissiale » Le président de la Rugby Football League, Simon Johnson, a déclaré que la décision de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de se retirer de la Coupe du monde était « égoïste et paroissiale »

Il est dirigé par l’ancien favori de Hull KR, Clint Newton, qui fait un travail formidable en représentant les joueurs de la LNR. Il aurait été plus simple de demander à Clint de sonder directement les joueurs pour savoir s’ils voulaient ou non participer au tournoi. Je trouve chaotique que les joueurs n’aient pas été consultés.

À l’heure actuelle, la LNR a déplacé ses concurrents – hameçon, ligne et plomb – vers la Gold Coast, à grands frais, pour maintenir la saison en vie. Les familles des joueurs ont également déménagé – c’est incroyable ce qui peut être réalisé en peu de temps si les besoins l’exigent. Ce qui est déconcertant, c’est que la Coupe du monde est encore dans trois mois – et pourtant la décision de se retirer a déjà été prise.

Si le tournoi continue, celui qui émerge en tant que champion aura une victoire creuse. Les vainqueurs resteront à jamais dans les mémoires comme les vainqueurs d’un tournoi sans ses deux plus grandes nations.

Les rapports suggèrent que les organisateurs de la Coupe du monde doivent prendre une décision sur l’avenir du tournoi mercredi soir.

Les combinaisons Down Under doivent repenser leur décision, descendre de leurs grands chevaux, consulter les joueurs et faire confiance aux organisateurs de la Coupe du monde pour assurer le bien-être de tous les concurrents. Ce n’est qu’alors que nous pourrons assurer l’intégrité de notre sport.